«1С-Рарус» унифицировал расчет зарплаты и кадровый учет для 7 предприятий группы «Готэк»

На базе «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» создана централизованная система кадрового учета и расчета заработной платы для группы предприятий «Готэк» — российского производителя упаковки. Проект позволил высвободить административные ресурсы и ускорить подготовку отчетности. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Группа предприятий «Готэк» — один крупнейший производитель упаковочных материалов в Центральной России. Производственные площадки ГП «Готэк» распределены по разным регионам страны. Управляющая компания находится в Москве, с филиалом в Железногорске. В компании работают 3,5 тыс. сотрудников.

К 2024 г. в компании возникла необходимость модернизации системы кадрового учета и расчета заработной платы. Используемый ранее программный комплекс не поддерживал текущих требований законодательства, отсутствовал кадровый электронный документооборот, были затруднены расчеты зарплаты.

В связи с этим было принято решение перейти на специализированный продукт «1С:Зарплата и управления персоналом КОРП», редакции 3.1. Внедрение новой системы и унификацию процессов работы с персоналом доверили специалистам «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге.

Команде проекта требовалось унифицировать процессы начисления заработной платы на предприятиях группы «Готэк». При этом нужно было учесть особенности кадрового учета и расчета заработной платы для различных категорий сотрудников. Поэтому решено было провести моделирование видов расчета зарплаты для одного юридического лица компании — АО «Готэк».

Специалисты «1С-Рарус» выявили требования, которые не могли быть полностью реализованы в рамках типового решения «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». Чтобы избежать многочисленных доработок, проектная команда разработала методологию, направленную на реализацию нетипичных запросов.

Семь предприятий группы перешли в новую систему одновременно в течение января 2025 г. А к середине февраля все обязательства по заработной плате перед сотрудниками были выполнены по установленным графикам и в полном объеме.

Результаты проекта

Проведен аудит специфических процессов предприятия. Кадровый учет и расчет заработной платы ведется в централизованной системе «1С:Зарплата и управление персоналом» в полном соответствии с требованиями законодательства России.

Реализован алгоритм обмена с Социальным фондом России, который позволяет получать сообщения о больничных, входящие запросы СФР для расчета пособий и многое другое.

Настроены дополнительные отчеты анализа зарплаты и взносов: по отражению работы в выходные дни, по отпускам сотрудников, в том числе по дополнительному отпуску вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (для предприятий, расположенных в Курской и Тульской областях).

Внедрение типового функционала «1С:Зарплата и управление персоналом» упростило процесс обновления системы и привело к снижению затрат на ее поддержку.

Булгакова Ирина Ивановна, заместитель генерального директора по управлению персоналом ГП «Готэк»: «Внедренная "1С-Рарус" система позволила нам установить единые стандарты работы с персоналом. Стало проще взаимодействовать с нашими предприятиями. Если вводится новое начисление, например, прибавка к зарплате, то мы можем сразу уведомить всех об этом. Ранее приходилось анализировать каждое предприятие и делать индивидуальные расчеты. Таким образом, унификация процессов помогает нам экономить время и высвобождать административные ресурсы».