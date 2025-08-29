CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«1С-Рарус» унифицировал расчет зарплаты и кадровый учет для 7 предприятий группы «Готэк»

На базе «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» создана централизованная система кадрового учета и расчета заработной платы для группы предприятий «Готэк» — российского производителя упаковки. Проект позволил высвободить административные ресурсы и ускорить подготовку отчетности. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Группа предприятий «Готэк» — один крупнейший производитель упаковочных материалов в Центральной России. Производственные площадки ГП «Готэк» распределены по разным регионам страны. Управляющая компания находится в Москве, с филиалом в Железногорске. В компании работают 3,5 тыс. сотрудников.

К 2024 г. в компании возникла необходимость модернизации системы кадрового учета и расчета заработной платы. Используемый ранее программный комплекс не поддерживал текущих требований законодательства, отсутствовал кадровый электронный документооборот, были затруднены расчеты зарплаты.

В связи с этим было принято решение перейти на специализированный продукт «1С:Зарплата и управления персоналом КОРП», редакции 3.1. Внедрение новой системы и унификацию процессов работы с персоналом доверили специалистам «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге.

Команде проекта требовалось унифицировать процессы начисления заработной платы на предприятиях группы «Готэк». При этом нужно было учесть особенности кадрового учета и расчета заработной платы для различных категорий сотрудников. Поэтому решено было провести моделирование видов расчета зарплаты для одного юридического лица компании — АО «Готэк».

Специалисты «1С-Рарус» выявили требования, которые не могли быть полностью реализованы в рамках типового решения «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». Чтобы избежать многочисленных доработок, проектная команда разработала методологию, направленную на реализацию нетипичных запросов.

Семь предприятий группы перешли в новую систему одновременно в течение января 2025 г. А к середине февраля все обязательства по заработной плате перед сотрудниками были выполнены по установленным графикам и в полном объеме.

Результаты проекта

Проведен аудит специфических процессов предприятия. Кадровый учет и расчет заработной платы ведется в централизованной системе «1С:Зарплата и управление персоналом» в полном соответствии с требованиями законодательства России.

Реализован алгоритм обмена с Социальным фондом России, который позволяет получать сообщения о больничных, входящие запросы СФР для расчета пособий и многое другое.

Настроены дополнительные отчеты анализа зарплаты и взносов: по отражению работы в выходные дни, по отпускам сотрудников, в том числе по дополнительному отпуску вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (для предприятий, расположенных в Курской и Тульской областях).

Внедрение типового функционала «1С:Зарплата и управление персоналом» упростило процесс обновления системы и привело к снижению затрат на ее поддержку.

Булгакова Ирина Ивановна, заместитель генерального директора по управлению персоналом ГП «Готэк»: «Внедренная "1С-Рарус" система позволила нам установить единые стандарты работы с персоналом. Стало проще взаимодействовать с нашими предприятиями. Если вводится новое начисление, например, прибавка к зарплате, то мы можем сразу уведомить всех об этом. Ранее приходилось анализировать каждое предприятие и делать индивидуальные расчеты. Таким образом, унификация процессов помогает нам экономить время и высвобождать административные ресурсы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они на несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: