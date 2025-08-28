«СофтМедиаЛаб» создаст ИИ-ассистента для юристов

Компания SoftMediaLab (SML), резидент «Сколково», начала разрабатывать интеллектуального ассистента для автоматизации проверки юридических документов. Заказчиком выступила казахстанская ИТ-компания, занимающаяся поставками оборудования и масштабированием сетевой архитектуры.

В данном проекте SML выступает не только как разработчик решения под ключ, но и как технологический эксперт. Клиенту было важно понять, как можно упростить работу юриста с помощью искусственного интеллекта. SML провели анализ и тестирование готовых решений на рынке, но заказчику продукты не подошли — требовалась бесшовная интеграция в существующие бизнес-процессы.

SoftMediaLab подобрали оптимальную LLM для клиента, спроектировали архитектуру решения под реальные бизнес-задачи, а также просчитали риски и продумали этапы внедрения в существующие процессы.

Какие задачи будет решать ИИ-ассистент: проверять реквизиты контрагента, структуру и корректность договора; добавлять в CRM заказчика даты и номера договоров, а также данные контрагентов: названия компаний, реквизиты, ФИО и должность подписанта; выявлять и подсвечивать ключевые условия договора (штрафные санкции, автопродление, скрытые обязательства и др).

Максим Горшков, технический директор SML, сказал: «ИИ-ассистент должен помочь специалисту проверять договоры в 3 раза быстрее, а бизнесу — ежемесячно экономить миллионы на рутинных операциях. Сложность этого проекта и основной фокус нашей команды в том, чтобы разработать систему, за которой не надо перепроверять человеку. Только в этом случае мы сможем добиться главной цели проекта».

Разработка ассистента уже стартовала. SML планирует поделиться результатами по завершении проекта уже этой осенью.