CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«СофтМедиаЛаб» создаст ИИ-ассистента для юристов

Компания SoftMediaLab (SML), резидент «Сколково», начала разрабатывать интеллектуального ассистента для автоматизации проверки юридических документов. Заказчиком выступила казахстанская ИТ-компания, занимающаяся поставками оборудования и масштабированием сетевой архитектуры.

В данном проекте SML выступает не только как разработчик решения под ключ, но и как технологический эксперт. Клиенту было важно понять, как можно упростить работу юриста с помощью искусственного интеллекта. SML провели анализ и тестирование готовых решений на рынке, но заказчику продукты не подошли — требовалась бесшовная интеграция в существующие бизнес-процессы.

SoftMediaLab подобрали оптимальную LLM для клиента, спроектировали архитектуру решения под реальные бизнес-задачи, а также просчитали риски и продумали этапы внедрения в существующие процессы.

Какие задачи будет решать ИИ-ассистент: проверять реквизиты контрагента, структуру и корректность договора; добавлять в CRM заказчика даты и номера договоров, а также данные контрагентов: названия компаний, реквизиты, ФИО и должность подписанта; выявлять и подсвечивать ключевые условия договора (штрафные санкции, автопродление, скрытые обязательства и др).

Максим Горшков, технический директор SML, сказал: «ИИ-ассистент должен помочь специалисту проверять договоры в 3 раза быстрее, а бизнесу — ежемесячно экономить миллионы на рутинных операциях. Сложность этого проекта и основной фокус нашей команды в том, чтобы разработать систему, за которой не надо перепроверять человеку. Только в этом случае мы сможем добиться главной цели проекта».

Разработка ассистента уже стартовала. SML планирует поделиться результатами по завершении проекта уже этой осенью.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Производители просят власть ужесточить борьбу с зарубежной электроникой на госзакупках

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: