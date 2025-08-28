CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Promt интегрировала OCR российского разработчика Content AI в свои решения

Компания Promt, разработчик лингвистических ИИ-решений, и компания Content AI, российский разработчик решений для автоматизации работы с документами, объявили о технологическом сотрудничестве. Теперь во все продукты Promt интегрирован многофункциональный OCR-модуль ContentReader Engine на основе технологий искусственного интеллекта.

Экосистема решений Promt – это современные продукты для автоматизации перевода, а также инструменты для обучения нейронных моделей. Экосистема подходит для компаний любых масштабов, совместима с отечественными операционными системами и может быть установлена на локальных серверах или в корпоративном облаке, что исключает риски утечки данных. Внедрение экосистемы позволяет значительно увеличить продуктивность работы профессиональных переводчиков и других специалистов, сталкивающихся с рутинными задачами по переводу, внутри компаний, предприятий или даже целого холдинга. Все продукты компании устанавливаются в локальную сеть и работают автономно без обращения к сторонним ресурсам.

На этапе выбора OCR-решения от российского поставщика компания Promt провела серию тестов, которые подтвердили высокое качество распознавания, надежность и безопасность технологий Content AI. OCR-модуль способен качественно распознавать документы со сложными элементами – таблицами, формулами и рисунками. Важно и то, что модуль работает локально, без обращения в интернет, что обеспечивает высокую степень информационной безопасности и соответствие требованиям заказчиков.

OCR-технологии Content AI интегрированы во всю продуктовую линейку Promt, включая локальные и серверные решения: Promt Neural Translation Serverинтеллектуальная платформа автоматического перевода; Promt Professional NMT – универсальный переводчик для бизнеса; Promt Translation Factoryмногопользовательская CAT-система для профессионального перевода с интегрированными технологиями ИИ. Благодаря интеграции с ContentReader Engine работа с PDF-документами теперь поддерживается непосредственно внутри систем Promt без необходимости предварительной обработки во внешних программах.

ContentReader Engine – это многофункциональный SDK на основе ИИ, который позволяет встраивать в различные приложения интеллектуальные технологии распознавания и извлечения данных, классификации и сравнения документов. С его помощью приложения могут легко и эффективно работать с бумажными документами и изображениями, оптимизируя процессы обработки документов и упрощая работу с данными. Решение поддерживает распознавание более 200 языков, включая азиатские. ContentReader Engine работает как на Windows, так и на Linux, что делает его подходящим инструментом для бизнеса и госсектора.

Внедрение ContentReader Engine в продукты Promt– начало технологического сотрудничества двух российских разработчиков. Решения Promt и Content AI включены в реестр российского ПО, а разработки компаний имеют официальную маркировку продуктов с ИИ. Уже сегодня просматриваются перспективы участия партнеров в новых масштабных проектах по импортозамещению специализированного ПО на крупных российских предприятиях.

Генеральный директор Content AI Светлана Дергачева сказала: «Технологии распознавания Content AI помогают многим крупным российским компаниям, ведь они созданы с учетом самых строгих требований к безопасности данных. Мы высоко ценим доверие компании Promt, выбравшей наше решение. Благодаря ContentReader Engine заказчики Promt могут распознавать любые PDF-документы на разных языках, не обращаясь к сторонним OCR-приложениям».

Директор по развитию компании Promt Юлия Епифанцева отметила: «Уже более 30 лет лингвистическими технологиями Promt пользуются государственные структуры и крупные компании, работающие в разных сферах экономики. Сегодня мы предлагаем рынку зрелые импортонезависимые решения в области перевода: системы машинного перевода, САТ-системы, ПО для обучения нейронных моделей. Стремясь сделать опыт взаимодействия пользователей с продуктами Promt еще комфортнее и эффективнее, мы интегрировали OCR-технологии от российской компании Content AI во все свои решения».

