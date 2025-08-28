CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» запускает услугу «Тайный покупатель» на базе видеоаналитики

«МегаФон» запустил сервис, который позволяет отслеживать трудовую дисциплину, контролировать соблюдение стандартов, скриптов обслуживания, внешний вид персонала и другие параметры. Система оценки создается под каждый бизнес и его конкретные задачи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровой «Тайный покупатель», в отличие от человека, фиксирует любые отклонения от стандартов, оценивает объективно и одновременно все события в точке обслуживания.

Цифровизация управления и аудита в местах обслуживания дает возможность предпринимателям избавиться от рутинного ручного контроля и открывает новые перспективы для развития бизнеса: выделение зон роста, изменения регламентов или процессов, влияющих на клиентский сервис. Компании, которые уже внедрили этот инструмент, отмечают значительное улучшение качества обслуживания и повышение эффективности работы персонала, что в конечном итоге приводит к росту среднего чека от 15%.

Для обеспечения полного контроля «Тайный покупатель» формирует ежедневные отчеты как по отдельным точкам, так и по сетям. В личном кабинете предпринимателя можно посмотреть сводные данные, создать дашборды, проанализировать сервис по разным показателям, а при необходимости просмотреть и видеозапись событий. Полная история и отчеты сохраняются на необходимый срок от 30 дней.

Процесс интеграции решения начинается с анализа возможности подключения уже существующих у заказчика систем видеонаблюдения к «Тайному покупателю». Вторым этапом станет формирование списка ключевых показателей, которые необходимо отслеживать, и чек-листов оценки. Решение разворачивается в облаке «МегаФона», что позволяет при необходимости быстро масштабировать его под потребности растущего бизнеса.

«Мы предоставляем сервис, который превращает видеонаблюдение из средства безопасности в бизнес-инструмент, — отметил директор по сегментному маркетингу и IoT Андрей Кузнецов. — Цифровой тайный покупатель позволяет анализировать 20 параметров одновременно, благодаря этому предприниматели могут принимать взвешенные управленческие решения. Такая трансформация доступна даже небольшим компаниям, так как бизнес-эффекты превышают затраты на внедрение и поддержание сервиса».

