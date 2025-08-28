«К2Тех» разработала цифровые карточки игроков «Winline Медийной футбольной лиги» на базе искусственного интеллекта

ИТ-компания «К2Тех» совместно с «Winline Медийной футбольной лигой» создала систему цифровых карточек, которая заменила субъективные экспертные оценки на объективный анализ с помощью ИИ. Новая система автоматически обновляет рейтинги футболистов после каждого матча на основе реальной статистики и предоставляет тренерам, аналитикам и болельщикам точный инструмент для оценки текущей формы игроков и принятия тактических решений.

Проект реализован с использованием вычислительных мощностей ПАК-AI от «K2 НейроТех» (подразделения «К2Тех», специализирующегося на ИИ-инфраструктуре и суперкомпьютерных кластерах).

Цифровые карточких работают на основе гибридной системы оценки. Она объединяет экспертные оценки по методу Дельфи со статистическим анализом через рейтинговую модель Glicko-2, широко применяемую в киберспорте.

Карточки собирают полную статистику игрока, а динамический рейтинг позволяет следить за прогрессом или спадом формы футболиста в течение сезона. В рейтинге учитывается не только статистика, но и роль футболиста на поле. Например, для нападающего важнее всего голы и удары, а для защитника — отборы и силовая борьба. В результате получилась независимая и объективная оценка игроков, позволяющая коррелировать параметры и изменения рейтинга в зависимости от игры футболиста на поле.

Подготовка рейтинга состояла из двух этапов. На первом этапе независимые эксперты провели оценку всех игроков по шести критериям: медийность, удары, атака, передачи, защита и физика. Эти оценки легли в основу обучения компьютерной модели.

Затем с помощью вычислительных ресурсов системы на базе ПАК-AI алгоритмы машинного обучения сопоставили экспертные оценки с реальной статистикой игроков. Таким образом специалисты «К2Тех» создали математическую модель, которая научилась объективно оценивать футболистов.

На втором этапе обученная модель начала работать автономно. После каждого матча она анализирует статистику и автоматически обновляет рейтинги игроков.

Цифровые карточки игроков будут полезны в качестве аналитического инструмента для оценки текущей формы игроков, их сильных и слабых сторон, принятия тактических решений и формирования состава.

«К2Тех» продолжает выступать ИТ-партнером «Winline Медийной футбольной лиги» в новом сезоне. Первый матч предстоящего Кубка Лиги пройдет 29 августа и будет сопровождаться продвинутой аналитикой. В режиме реального времени зрители смогут наблюдать за статистикой по количеству и точностью ударов, голевым моментам, ассистам, оборонительным действиям и владению мячом.

«Статистика геймифицировала футбол. Цифровые карточки помогают визуализировать характеристики каждого игрока – от точности передач до эффективности в обороне. Это как заглянуть в тренерскую сводку и понять истинные причины побед и поражений», – сказал Николай Осипов, президент «Winline Медийной футбольной лиги».

«Даже в спорте мы уходим от рутинных операций, которые раньше высчитывались вручную и зачастую были субъективны. Искусственный интеллект позволяет создавать модели, которые не просто анализируют различные источники данных, но и выявляют скрытые закономерности и зависимости. В результате мы получаем точный, объективный и динамичный инструмент оценки, который обновляется после каждого матча, выдавая актуальные метрики», – сказал Святослав Смирнов, руководитель подразделения «К2 НейроТех».