ИИ и вайб-кодинг начали заменять программистов? Аналитика hh.ru

Аналитика hh.ru показывает, что за последние годы российская ИТ-сфера на фоне роста спроса на отечественное ПО и квалифицированных ИТ-специалистов сильно шагнула вперед. И, в частности, это видно на примере изменении спроса на ряд навыков. В частности, в вакансиях, связанных с ИТ-сферой с начала 2025 г., российские работодатели упомянули более 100 раз вайб-кодинг – метод программирования, при котором разработчик ставит задачу ИИ, а нейросеть выполняет большую часть написания кода. В годовом выражении число упоминаний вайб-кодинга в целом по стране выросло на 27%. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Как это влияет на рынок труда сейчас и в будущем?

«Влияние метода Vibe Coding на рынок труда и развитие ИТ-сферы есть, и оно достаточно большое. С одной стороны, помощь нейронок действительно снимает груз рутинных задач с плеч программистов. А ведь именно эта рутина «сжигает» силы и нервы работников каждый день. Это значит, что для разработчика освобождается время для глубокой и качественной работы: генерации идей, решения действительно сложных бизнес-задач, разработки стратегии, обучению новому в профессии и т.п. С другой стороны, Vibe Coding с учетом текущего развития ИИ находится на таком уровне, когда разработчикам необходимо следить за тем, что пишет нейросеть, вовремя ее поправлять, чтобы не было критических ошибок.

Между тем данный тренд ярко иллюстрирует, что навык обращения с АI и ИИ не просто становится важным, потому что это модно и надо быть в тренде, а потому что это делает ИТ-специалиста более конкурентным, выделяет на фоне массы тысяч других желающих найти работу в ИТ. Для справки: активность ИТ-соискателей с начала 2025 г. уже выросла на 24% год к году. В среднем ежемесячно в этом году обновляли свои резюме на hh.ru более 724 тыс. российских ИТ-специалистов. Здесь же напрашивается еще один возможный вывод: ИТ-профессии всё больше сливаются с ИИ, где последняя играет не просто роль помощника, а при должном умении - союзника. Это может среди прочего значить, что ценность примитивного написания кода со временем будет теряться, а значит в ИТ-индустрии все больше будет цениться ряд подтвержденных навыков, знаний и компетенций», – отметила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Какую зарплату обещают вайб-кодинг-разработчикам?

Наибольшее число вакансий для вайб-кодинг-разработчиков сейчас размещаются работодателями из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 90% таких вакансий имеют удаленный формат работы, а значит на них могут откликаться жители любых регионов страны. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для вайб-кодинг-разработчиков сейчас достигла 140 тыс. руб. Одни из самых высоких зарплат в подобных вакансиях в 2025 г. предлагали работодатели из Санкт-Петербурга (от 180 тыс. руб.) и Москвы (от $1600).