Deckhouse Prom++ теперь входит во все редакции Deckhouse Kubernetes Platform

Компания «Флант» добавила бесплатную систему мониторинга Deckhouse Prom++ во все версии платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Решение стало доступно всем клиентам независимо от тарифа и позволяет снизить инфраструктурные затраты на мониторинг в среднем на 37%.

Deckhouse Prom++ — Open Source-продукт от команды Deckhouse, представляющий собой собственную переработанную версию популярной системы мониторинга Prometheus. Prom++ подходит для сбора метрик из различных источников: Kubernetes-кластеров, виртуальных машин, физических серверов и других инфраструктур.

Вся разработка, сопровождение и техническая поддержка Deckhouse Prom++ осуществляются на территории России. Продукт включен в реестр российского ПО, что позволяет использовать Prom++ в госсекторе и других отраслях, где требуется отечественное программное обеспечение.

Решение разработано для компаний, которым важно контролировать стабильность и производительность цифровых систем при минимальных инфраструктурных затратах. Потребление памяти снижается до 10 раз по сравнению с классическим Prometheus.

Prom++ изначально создавался для внутренних задач Deckhouse и прошел проверку в более чем 600 производственных кластерах. Система стабильно обрабатывает до 10 млн активных метрик на кластер.

«Deckhouse Prom++ уже доказал эффективность в сотнях продуктивных кластеров. Теперь эта же технология доступна всем пользователям Deckhouse Kubernetes Platform — от малых компаний до крупных корпораций и государственных структур и открыта всему сообществу. Мы продолжаем улучшать продукт и видим, как наши пользователи получают реальную экономию ресурсов при замене стандартного Prometheus на наше решение», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

