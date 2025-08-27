CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Платформа ZIIoT и «Конструктор MES» получили сертификаты совместимости c «Ред ОС»

Группа компаний «Цифра» получила сертификаты совместимости с продуктом компании «Ред Софт». Теперь цифровая платформа для управления производством ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» (бывш. ZIAK) доступна для работы на базе «Ред ОС».

ZIIoT – отечественная цифровая платформа управления производством от ГК «Цифра», включающая весь необходимый набор компонентов для создания и внедрения цифровых сервисов и прикладных решений на предприятии. ZIIoT построена на современной микросервисной архитектуре, что обеспечивает на производстве высокую отказоустойчивость и гибкость. Платформа отвечает требованиям импортонезависимости и обладает наивысшим уровнем технологической готовности (УТГ 9) в соответствии с национальным стандартом ГОСТ.

«Конструктор MES» – комплекс MES-решений от ГК «Цифра» для автоматизации процессов производства.

«Ред ОС» — операционная система для серверов и рабочих станций. Операционная система семейства Linux, которая позволяет строить функциональные ИТ-инфраструктуры для комфортного перехода с зарубежных решений.

«Сегодня бизнесу как никогда важно полагаться на отечественные технологии, не зависящие от внешних факторов. Наша задача — создавать продукты, полностью адаптированные к российскому технологическому ландшафту. Работа над обеспечением совместимости с отечественными операционными системами, такими как «Ред ОС», становится не просто технической задачей, а важным шагом в создании безопасных и эффективных решений для российских предприятий», — отметил Павел Гриневич, технический директор ГК «Цифра».

«Совместимость платформы ZIIoT и MES-конструктора с «Ред ОС» подтверждает, что российские компании способны создавать полноценные, безопасные и эффективные решения для цифровизации промышленности. «Ред ОС» как надежная отечественная операционная система обеспечивает стабильную работу сложных производственных инфраструктур, а сотрудничество с такими лидерами, как ГК «Цифра», укрепляет технологический суверенитет страны. Это не просто совместимость — это шаг к независимому цифровому будущему российских предприятий», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

