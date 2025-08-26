CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Контур.КЭДО» поддержал типовой договор о материальной ответственности ​

С 1 сентября 2025 г. в России начнут действовать новые формы договоров о полной индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной ответственности. Они позволят в электронном виде заключать, изменять и расторгать договоры, а также подавать заявления о вступлении или выходе из состава бригады.

«Контур.КЭДО» уже поддерживает заключение договоров о полной материальной ответственности и упрощает работу с распределенными командами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В сервисе можно: по соглашению сторон заключать, изменять или расторгать договоры о полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности; подавать и подписывать заявления о вступлении в состав коллектива (бригады) или выходе из него при коллективном договоре, если он был заключен в электронной форме.

Типовые договоры утверждены приказом Минтруда России от 16 апреля 2025 г. N 251н в рамках обновления трудового законодательства и внедрения кадрового электронного документооборота. Изменения затронут предприятия, где труд связан с обслуживанием или использованием материальных ценностей, в том числе торговые сети, склады и производственные бригады.

Иван Лобов, руководитель проекта «Контур.КЭДО»: «Электронное подписание таких договоров особенно удобно для компаний с распределенными командами и филиалами, например в производстве, добыче сырья, логистике. Это экономит время, исключает пересылку бумажных оригиналов, защищает данные сертификатом электронной подписи и дает мгновенный доступ к документу, где бы ни находились сотрудники. Такие изменения — часть общей тенденции постепенного перехода бизнеса на кадровый электронный документооборот. Законодательство развивается вместе с технологиями, и это делает КЭДО все более востребованным среди организаций в России».

Изменения касаются новых договоров о полной материальной ответственности: текущие перезаключать не нужно. До вступления новых правил в силу с 1 сентября 2025 г. продолжат действовать документы, утвержденные постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 г. № 85. Новые формы будут действовать до 1 сентября 2031 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Более 85% контактов на «Авито» приходятся на продавцов с высоким уровнем сервиса

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

На «Госуслугах» можно будет запретить обработку своих персональных данных

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: