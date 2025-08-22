CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

IVA Technologies выпустила обновленную версию сервиса распознавания речи IVA Terra 2.0

Компания IVA Technologies представила новую версию сервиса распознавания речи на базе искусственного интеллекта IVA Terra 2.0. Обновление принесло улучшения в обработке текстов, оптимизацию архитектуры и расширенные возможности администрирования. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

IVA Terra – это разработанное на базе искусственного интеллекта решение, которое автоматизирует работу с аудио- и видеоконференциями. Сервис позволяет трансформировать аудиопотоки в текст, создавать протоколы и саммари по итогам онлайн-мероприятий, а также генерировать субтитры и обеспечивать перевод в реальном времени во время видеоконференций.

В версии IVA Terra 2.0 доработаны алгоритмы обработки естественного языка, что позволило повысить четкость, связность и стилистическую корректность создаваемых текстов. Оптимизирована система суммаризации: теперь выжимки формируются более структурированными и информативными, с учетом особенностей исходного контента, будь то совещание, лекция или интервью. В процесс обработки добавлен новый этап семантического анализа на основе больших языковых моделей, благодаря чему сервис способен глубже интерпретировать контекст, четко выявлять смыслы обсуждений и формировать более точные итоговые документы. При этом обновленная архитектура и алгоритмы сжатия позволили сократить нагрузку на вычислительные мощности и снизить потребление ресурсов.

Особое внимание уделено удобству администрирования. В веб-интерфейсе IVA Terra 2.0 появились новые разделы: управление настройками системы, включая API-запросы и обработку стенограмм, субтитров и переводов, просмотр и управление данными лицензии, а также журнал сообщений, позволяющий отслеживать логи и экспортировать их в архивированном формате.

Внедрение IVA Terra в инфраструктуру предприятий помогает снизить затраты на ручную обработку информации, а также ускорить создание документации по результатам встреч – формирование текстовой расшифровки занимает не более двух минут. Одной из ключевых особенностей продукта является высокая точность распознавания речи, которая превосходит рыночные бенчмарки и составляет более 96%. Система автоматически создает текстовые расшифровки аудио- и видеоконференций с указанием времени и имени спикера, поддерживает распознавание многоголосой речи и специфической лексики в различных профессиональных областях. Продукт также позволяет создавать саммари, протоколы, ставить задачи по итогам встреч, а также предоставляет возможность кастомизации шаблонов протоколов под корпоративные требования.

IVA Terra интегрируется с сервером профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU и платформой для бизнес-коммуникаций IVA One, что позволяет пользователям использовать все возможности для оптимизации рабочих процессов и совместной работы в одной экосистеме. Решение устанавливается в том числе на сервера компании (on-premise), благодаря чему все данные остаются в контуре компании. Продукт включен в Реестр отечественного ПО (№26281).

