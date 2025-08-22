IVA Technologies выпустила обновленную версию сервиса распознавания речи IVA Terra 2.0

Компания IVA Technologies представила новую версию сервиса распознавания речи на базе искусственного интеллекта IVA Terra 2.0. Обновление принесло улучшения в обработке текстов, оптимизацию архитектуры и расширенные возможности администрирования. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

IVA Terra – это разработанное на базе искусственного интеллекта решение, которое автоматизирует работу с аудио- и видеоконференциями. Сервис позволяет трансформировать аудиопотоки в текст, создавать протоколы и саммари по итогам онлайн-мероприятий, а также генерировать субтитры и обеспечивать перевод в реальном времени во время видеоконференций.

В версии IVA Terra 2.0 доработаны алгоритмы обработки естественного языка, что позволило повысить четкость, связность и стилистическую корректность создаваемых текстов. Оптимизирована система суммаризации: теперь выжимки формируются более структурированными и информативными, с учетом особенностей исходного контента, будь то совещание, лекция или интервью. В процесс обработки добавлен новый этап семантического анализа на основе больших языковых моделей, благодаря чему сервис способен глубже интерпретировать контекст, четко выявлять смыслы обсуждений и формировать более точные итоговые документы. При этом обновленная архитектура и алгоритмы сжатия позволили сократить нагрузку на вычислительные мощности и снизить потребление ресурсов.

Особое внимание уделено удобству администрирования. В веб-интерфейсе IVA Terra 2.0 появились новые разделы: управление настройками системы, включая API-запросы и обработку стенограмм, субтитров и переводов, просмотр и управление данными лицензии, а также журнал сообщений, позволяющий отслеживать логи и экспортировать их в архивированном формате.

Внедрение IVA Terra в инфраструктуру предприятий помогает снизить затраты на ручную обработку информации, а также ускорить создание документации по результатам встреч – формирование текстовой расшифровки занимает не более двух минут. Одной из ключевых особенностей продукта является высокая точность распознавания речи, которая превосходит рыночные бенчмарки и составляет более 96%. Система автоматически создает текстовые расшифровки аудио- и видеоконференций с указанием времени и имени спикера, поддерживает распознавание многоголосой речи и специфической лексики в различных профессиональных областях. Продукт также позволяет создавать саммари, протоколы, ставить задачи по итогам встреч, а также предоставляет возможность кастомизации шаблонов протоколов под корпоративные требования.

IVA Terra интегрируется с сервером профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU и платформой для бизнес-коммуникаций IVA One, что позволяет пользователям использовать все возможности для оптимизации рабочих процессов и совместной работы в одной экосистеме. Решение устанавливается в том числе на сервера компании (on-premise), благодаря чему все данные остаются в контуре компании. Продукт включен в Реестр отечественного ПО (№26281).