«МегаФон» улучшил цифровой ландшафт Уссурийска и Михайловского района

Пользователи мобильного интернета в Уссурийском городском округе на 10% увеличили передачу данных. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона», сравнив трафик абонентов год к году. Обеспечить качественную связь в условиях растущей нагрузки оператору позволяют расширение и модернизация телеком-сети в Уссурийске и близлежащих населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В августе 2025 г. инженеры «МегаФона» улучшили качество мобильной связи в двух микрорайонах Уссурийска. Устойчивый сигнал 4G стал доступен жителям и гостям города в районе улиц Пионерская и Казачья. Новые базовые станции позволили равномерно распределить нагрузку на сеть и обеспечить высокую скорость мобильного интернета даже в часы пиковых нагрузок.

В зоне действия новых телеком-объектов находятся жилые дома, супермаркеты, кафе и пункты выдачи заказов. В таких локациях абонентам часто необходимо воспользоваться мобильным интернетом. Теперь скорость передачи данных здесь достигает 40 Мбит/с, что позволяет проверить статус онлайн-покупки, воспользоваться банковским приложением или слушать любимую музыку или книгу.

Вместе с тем связь 4G «МегаФона» появилась и в селе Красный Яр, которое находится примерно в 10 километрах от Уссурийска. Здесь проживает больше 400 человек. Емкость новой базовой станции позволяет жителям села комфортно пользоваться цифровыми сервисами, а также звонками по технологии VoLTE, которая позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса и при этом пользоваться мобильным интернетом.

«Мы стремимся обеспечить для каждого жителя региона стабильный и быстрый доступ к современным цифровым сервисам. Поэтому в 2025 г. реализуем масштабную программу обновления сети в Уссурийском городском округе. Обновление телеком-сети позволит соответствовать растущим потребностям абонентов. Одновременно расширяем свое присутствие и в соседнем Михайловском районе, улучшая качество связи и покрытия в небольших поселениях. В августе мы впервые предоставили свои услуги жителям села Васильевка, а немного ранее запустили сеть 4G в Некруглово», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.