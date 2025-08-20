CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Почти 6 млн москвичей пользуются мобильной версией электронной медкарты

Мобильной версией электронной медкарты (ЭМК) в приложении «ЕМИАС.Инфо» пользуются уже почти 6 млн москвичей. За год ее популярность выросла в полтора раза. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все больше жителей столицы выбирают удобный и быстрый доступ к своим медицинским данным прямо со смартфона. Только за последний год популярность мобильной версии электронной медкарты выросла в полтора раза. Сегодня ей пользуются уже почти шесть миллионов москвичей, а ежедневное количество пользователей приближается к 300 тыс. Через приложение легко записаться на прием, в нем всегда под рукой результаты анализов, КТ, МРТ и других исследований, протоколы осмотров, назначения врачей, рецепты и многое другое. Кроме того, с помощью мобильной версии удобнее следить за своим здоровьем. В электронную медкарту можно добавлять свои показатели артериального давления, пульса, температуры, уровня сахара и другие важные параметры, в том числе с помощью фото и голосового ввода», — сказала Анастасия Ракова.

Москвичам открыли доступ к электронным медкартам пять лет назад. В сервисе им предоставили широкий спектр возможностей: самостоятельно загружать медицинские документы, заполнять раздел с личным и семейным анамнезом — «Мои данные» и «Моя семейная история» и вести «Дневник здоровья». Так, горожане уже загрузили в свои медкарты более 4,8 млн медицинских документов, 2,3 млн человек заполнили анкеты анамнеза жизни, а в «Дневник здоровья» уже внесено свыше 330 млн записей — от артериального давления и пульса до температуры тела, уровня глюкозы и приступов стенокардии. Эти данные помогают жителям столицы следить за своим самочувствием в удобном цифровом формате, а врачам — учитывать актуальную информацию при назначении лечения.

Москвичи могут вносить информацию о своем здоровье в электронную медицинскую карту не только вручную, но и при помощи фото или голосового ввода. Также совсем недавно у пользователей появилась возможность вносить в ЭМК данные о пульсе и артериальном давлении с помощью ИИ-ассистента. Такой формат делает использование сервиса еще проще и заметно экономит время.

В электронной медкарте доступны результаты анализов и инструментальных исследований, например КТ, МРТ, УЗИ и флюорографии, включая изображения медицинских снимков. В сервисе можно увидеть протоколы осмотров врачей, информацию о диспансерном наблюдении и диспансеризации, данные о вызовах скорой помощи, сведения о вакцинации, выписанные рецепты, выписки из стационаров и ряд медицинских справок. Кроме того, в ЭМК в режиме онлайн можно ознакомиться с историей лечения в стационаре и другой информацией.

Также родителям в ЭМК доступна функция видеонаблюдения за новорожденными в реанимации.

Пользоваться электронной медицинской картой могут все жители Москвы, достигшие 15-летнего возраста и имеющие полис обязательного медицинского страхования. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Обладателям полной учетной записи электронная медицинская карта доступна автоматически, а тем, у кого стандартная учетная запись, потребуется подождать до пяти рабочих дней после подачи заявки. Если в личном кабинете родителя с полной учетной записью есть подтвержденные данные о несовершеннолетних детях или подопечных, доступ к их ЭМК будет предоставлен автоматически.

