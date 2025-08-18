CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России выявлен парадокс «цифрового хаоса»: 80% российских компаний занимаются цифровизацией без стратегии

Руководители тратят миллионы на технологии, но 42% рабочего времени сотрудников по-прежнему уходит на рутину. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты III Всероссийского опроса по цифровой трансформации. Эксперты впервые выявили в России парадоксальную ситуацию: несмотря на активные инвестиции в цифровизацию, подавляющее большинство российских организаций (80%) не имеют единой стратегии цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Artezio.

При этом опрос, который проводится компанией Comindware и Artezio (группа «Ланит»), при поддержке ассоциаций «Руссофт» и BPM-профессионалов, показывает, что сотрудники российских компаний продолжают тратить в среднем 42,5% своего рабочего времени на выполнение рутинных задач, которые можно автоматизировать.

«Мы наблюдаем в России феномен «цифрового хаоса» — компании внедряют отдельные решения без общего плана, что приводит к неэффективному расходованию средств и времени, — сказал Игорь Простоквашин, ведущий аналитик Comindware. — При правильном стратегическом подходе компании могли бы сократить долю рутинных операций минимум вдвое, высвободив ценное время сотрудников для творческих и стратегических задач».

Исследование показало, что только 20% компаний активно внедряют цифровые технологии во все сферы бизнеса с единой стратегией. Остальные либо реализуют точечные проекты без общего видения (60%), либо не имеют стратегии цифровизации (20%). Это происходит на фоне того, что в среднем российские сотрудники тратят три-четыре часа из 8-часового рабочего дня на рутинные операции. При этом у компаний с развитой цифровой стратегией этот показатель составляет менее 25%.

Парадоксальность ситуации усиливается тем, что несмотря на отсутствие стратегии, 40% компаний планируют инвестировать сотни миллионов рублей в цифровизацию в ближайшие 12 месяцев, рискуя потратить средства неэффективно. Примечательно, что в 60% компаний процесс цифровизации возглавляют генеральные директора или владельцы бизнеса, а не специализированные ИT-департаменты.

«Наше исследование уже на промежуточной стадии выявило пять главных барьеров, мешающих эффективной цифровизации российского бизнеса, — сказал Простоквашин. — На первом месте с одинаковым результатом в 60% оказались высокая стоимость внедрения и сложность интеграции существующих систем. Это классическая проблема накопленного технического долга — компании годами внедряли разрозненные решения, и теперь их объединение требует колоссальных затрат. Еще 40% респондентов также отметили сопротивление сотрудников изменениям, отсутствие подходящих решений на рынке и нехватку ИT-специалистов. Фактически, российский бизнес оказался в замкнутом круге: без стратегии невозможно эффективно преодолеть эти барьеры, а барьеры мешают выработать стратегию».

Это происходит несмотря на то, что большинство руководителей понимают потенциальные выгоды от цифровизации, называя в качестве главных критериев успеха увеличение продуктивности и сокращение времени выполнения задач.

«Российский бизнес находится в точке бифуркации: либо компании перейдут от хаотичной цифровизации к системному подходу, либо продолжат терять конкурентоспособность на фоне более технологичных игроков, — сказал Простоквашин. — Наш опыт показывает, что компании с четкой цифровой стратегией достигают возврата инвестиций в технологии на 40-60% быстрее, чем те, кто внедряет точечные решения».

Исследование также выявило интересную корреляцию между размером компании и подходом к цифровизации. Крупные организации с численностью более 200 сотрудников чаще имеют выделенные ИT-департаменты для управления трансформацией, в то время как в малом и среднем бизнесе эту функцию берут на себя собственники, что часто приводит к фрагментарному подходу и отсутствию технической экспертизы при принятии решений.

III Всероссийский опрос по цифровой трансформации проводится с начала 2025 г. и уже охватил компании различных отраслей и размеров, от малого бизнеса до крупных корпораций. Исследование ведется с целью оценки текущего состояния и перспектив цифровизации российского бизнеса. До конца текущего года компании могут принять участие в опросе и помочь исследователям в составлении четкой картины цифровой трансформации бизнеса в России. Полная версия исследования с детальными рекомендациями экспертов будет представлена в начале 2026 г.

