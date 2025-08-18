«Мадригал ОИС» автоматизировал бизнес оператора ЦФА при поддержке «Диасофт»

«Мадригал ОИС» и компания «Диасофт» завершили проект автоматизации бизнес-процессов оператора информационной системы (ОИС), отвечающего за выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА). Для реализации этой задачи было выбрано решение «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA), которое позволяет автоматизировать операции с любыми видами ЦФА, в том числе с гибридными цифровыми правами. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Ключевой особенностью проекта стало прохождение «Мадригал ОИС» совместно с сотрудниками «Диасофт» выездной проверки Банка России в Ростове-на-Дону, по результатам которой «Мадригал ОИС» был включен в реестр операторов информационных систем.

Проект был реализован в несколько этапов. На начальном этапе проекта было проведено обследование бизнес-процессов заказчика, спроектирована целевая архитектура, а также согласована программа и методика испытаний (ПиМИ). Далее были адаптированы правила ОИС и иные сопутствующие документы под особенности бизнеса заказчика, необходимые для подачи заявки кандидата на включение в Реестр ОИС. Правила ОИС были утверждены генеральным директором «Мадригал ОИС» и согласованы Банком России. Параллельно с согласованием правил ОИС в собственной инфраструктуре «Мадригал ОИС» было развернуто и настроено решение «Цифровые финансовые активы» от компании «Диасофт». Решение включает личные кабинеты для инвесторов и эмитентов-клиентов ОИС, а также бэк-офисный продукт «Выпуск и управление ЦФА» для работы сотрудников ОИС.

В ходе проекта была развернута и настроена платформа распределенных реестров Digital Q.Blockchain, на которой функционирует бизнес-решение. Платформа обеспечивает безопасность данных через приватные каналы и алгоритмы хеширования SHA-256, что позволяет ускорить обработку транзакций и гарантировать неизменность распределенного реестра. Решение полностью развернуто на собственных серверах «Мадригал ОИС» и включает несколько узлов распределенного реестра, с архитектурой, предусматривающей возможность распределения узлов в облаке при необходимости.

На заключительном этапе проекта «Мадригал ОИС» при поддержке «Диасофт» продемонстрировал бизнес-стратегию и программное обеспечение Банку России, уделяя особое внимание соответствию ИТ-решения требованиям законодательства и современным технологическим стандартам. Несмотря на высокие требования к безопасности, целостности, валидации и надежности хранения данных «Мадригал ОИС» успешно прошел ряд проверок и был включена Банком России в реестр ОИС.

Юлия Осипова, руководитель продуктового направления «Торговые операции на финансовых рынках» компании «Диасофт»: «В рамках проекта с «Мадригал ОИС» перед нами стояла задача по комплексной автоматизации деятельности оператора информационной системы ЦФА. Несмотря на то, что рынок ЦФА развивающийся, и законодательство постоянно совершенствуется, мы смогли предоставить заказчику импортонезависимое решение в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке, полностью соответствующее законодательству и современным требованиям к цифровой трансформации, а также применить свои экспертные знания в области финансовых рынков и учета классических финансовых инструментов. Полученный опыт позволил усовершенствовать решение «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA), которое предоставляет широкие возможности для автоматизации всех процессов с разными видами ЦФА, и расширить область его применения для предстоящих проектов».

«Экспертиза и ИТ-решение «Диасофт» позволили открыть для нас новые бизнес-возможности. Теперь мы включены в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск, учет и обращение ЦФА, и имеем удобные инструменты для полного цикла управления: от учета до контроля обращения. Это усилило наши конкурентные преимущества и позволило выйти на растущий рынок цифровых финансовых активов с надежной технологической базой», – отметила Алена Петросьян, генеральный директор «Мадригал ОИС».