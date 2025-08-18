CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Inventive DLM и «Ринго» объявляют о стратегическом партнерстве

Inventive DLM, системный интегратор с экспертизой в построении гибридных ИТ-инфраструктур (входит в Inventive Retail Group) и «Ринго», российский разработчик решения для управления корпоративными парками устройств Apple (MDM/UEM), объявляют о начале стратегического сотрудничества. В рамках соглашения Inventive DLM станет официальным партнером «Ринго». Об этом CNews сообщили представители Inventive Retail Group.

«Ринго» — это платформа, которая позволяет централизованно управлять Mac, iPhone и iPad в компании: от быстрой настройки и развертывания до контроля безопасности, интеграции с корпоративными сервисами и защиты данных. Решение уже внедрено в российских компаниях и помогает ИТ-отделам экономить время и снижать операционные затраты.

Inventive DLM проектирует, внедряет и поддерживает мобильные решения, рабочие места, системы управления мобильными устройствами (MDM/EMM), а также системы отечественной виртуализации. Включение «Ринго» в портфель партнера позволит предлагать заказчикам полный цикл цифровизации рабочих мест — от архитектуры инфраструктуры до управления устройствами.

«Наше решение создано для того, чтобы компании могли легко и безопасно управлять своим парком устройств Apple. Партнерство с Inventive DLM — это возможность донести преимущества «Ринго» до еще большего количества компаний, которым важны надежность, безопасность и локальная поддержка», — отметил руководитель отдела продаж «Ринго» Сергей Смелов.

«Мы видим, что спрос на профессиональные решения для управления Apple в бизнесе не снижается. «Ринго» полностью отвечает требованиям наших клиентов: высокая степень автоматизации, безопасность и соответствие российскому законодательству», — сказал генеральный директор Inventive DLM Дмитрий Мельников.

Возможности «Ринго» MDM для клиентов Inventive DLM: массовое развертывание и настройка устройств без участия пользователя; централизованный контроль и защита корпоративных данных; интеграция с существующими ИТ-системами компании; полная локализация и поддержка в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

План Трампа по пополнению казны за счет Китая терпит фиаско. Страна начинает запрещать американские ИИ-ускорители в дата-центрах

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

CNews Analytics опубликовал топ-10 игроков российского рынка КЭДО

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: