Axoft начнет поставки решений «Адвантум» для цифровизации логистики

Компания Axoft и российский разработчик логистических ИТ-систем «Адвантум» объявили о заключении партнерского соглашения. В рамках сотрудничества Axoft получил статус официального дистрибутора решений «Адвантум», в том числе системы управления транспортом A.TMS и специализированных модулей маршрутизации, контроля перевозок и управления ВЭД. Об этом CNews сообщили представители «Адвантум».

Теперь продукты «Адвантум» доступны партнерам Axoft и их клиентам по всей России — с полноценной технической поддержкой и возможностью масштабирования под корпоративные задачи.

Продуктовый стек «Адвантум» включает: A.TMS (система управления транспортом) — модульная платформа для комплексной автоматизации логистики: от планирования маршрутов и назначения перевозчиков до контроля исполнения рейсов и расчета KPI; «Адвантум.Маршрутизация» — интеллектуальный модуль для построения маршрутов с учетом более 100 параметров, включая временные окна, температурный режим, приоритетные точки и ограничения автопарка; MyCustoms — SaaS-решение для прозрачного управления импортно-экспортными поставками и взаимодействия с ВЭД-партнерами; решения для контроля состояния ТС («Адвантум.OEM») — цифровые модули для автопроизводителей, дистрибьюторов и крупных автопарков: мониторинг техсостояния, предупреждение неисправностей и управление жизненным циклом.

«Партнерство с Axoft дает нам устойчивый канал дистрибуции и возможность масштабировать внедрения в корпоративном сегменте», — отметил сооснователь компании Василий Панов.

