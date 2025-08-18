Агродрон АГДИ-50 Российского производства представлен на Иннопром 2025

Компания «Агродинамика» завершает летные испытания агродрона AГДИ-50 для сельского хозяйства с степенью локализации более 60%. Запуск серийного производства запланировано на 2026 год и рассчитано на увеличение объемов до 500 шт/год.

Агродрон AГДИ-50 отличается высоким уровнем локализации (к концу года достигнет более 85%). Российские компоненты: электроника, рама, бак, винто-моторная группа, платы распределения питания, а также собственное программное обеспечение, созданное совместно с компанией «СмартАгро». Агродрон интегрирован с системой управления агробизнесом - Агроаналитика, что позволит аграриям формировать автоматические задания на обработку - как для одного дрона, так и для целой группы благодаря технологии роевого интеллекта, а также видеть полетный маршрут, расход СЗР и проч. Все данные хранятся на российских серверах, что обеспечивает полное соответствие Российскому законодательству.

AГДИ-50 разработан специально для российских аграриев на основе собственного опыта в эксплуатации БПЛА: он прост в применении и обслуживании, надежен, имеет различные степени защиты.

Технические характеристики дрона:

Габариты в транспортном положении - 1080×760×770 мм, в рабочем состоянии - 2970×3020×660 мм;

Объём бака - 50 литров;

Максимальный взлётный вес - 99 кг;

Время полёта с полной загрузкой - до 8 минут, без нагрузки - до 17 минут;

Производительность - до 20 га/час;

Скорость полёта - до 14 м/сек;

Дальность обнаружения препятствий - до 100 метров.

Дрон имеет передовые решения: высокоточные радары для удержания высоты и предотвращения столкновений, помехозащищенная ГНСС-антенна, регулировка дисперсии опрыскивания, цифровое управление навесным оборудованием и FullHD-камера с широким углом обзора. Все узлы пыле-влаго стойкие, а складная конструкция облегчает транспортировку.

Агродинамика также работает над облегченной модификаций дрона, применение которого возможно не только в аграрной сфере, но и в логистике, ритейле, промышленности и противопожарной сфере.

Директор по развитию ООО «Агродинамика» Сергей Шепелев отмечает:

«Работаем в АПК более 15 лет ,обработали около 70 тыс. Га полей и видим потребности рынка, поэтому создание российского агродрона - это разумное и своевременное решение. Дрон создавался с учетом реальных условий местности РФ, чтобы потребители получили надежный, эффективный и доступный инструмент для обработки посевов там, где обычные методы недоступны. Простота в обслуживании и постоянное наличие дешевых комплектующих позволит сделать продукт массовым и универсальным.