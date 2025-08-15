CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Преподаватели Подмосковья первые в России подтвердили свои ИТ-компетенции у независимого эксперта «Группа Астра»

«Группа Астра» выступила независимым экспертом в оценке квалификации преподавателей среднего профессионального образования (СПО) по направлениям «Информационные технологии» и «Информационная безопасность», предоставив в формате тестов комплексную систему проверки ИТ-компетенций. Инициатива уже доказала свою эффективность: более 95% участников успешно прошли тестирование и получили соответствующие сертификаты компании. Это подтверждает их высокий уровень подготовки и обеспечивает право на поддержку от Министерства образования Московской области. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В тестировании приняли участие 109 преподавателей 19 колледжей Подмосковья, из них 104 получили сертификат «Группы Астра». Это был первый опыт независимой оценки квалификации (НОК) в ИТ, но к нему уже проявили интерес организации СПО Москвы и некоторых российских регионов и планируют масштабировать проект.

Блок «Информацинные технологии» включал пять модулей: «Теоретические основы информатики и математики для ИТ», «Аппаратное и системное обеспечение, ОС», «Сети, безопасность и облачные технологии», «Разработка программного обеспечения», «Управление данными и новые технологии». В рамках каждого модуля необходимо было ответить на семь произвольных вопросов за 40 минут.

Вопросы блока «Информационная безопасность» были распределены по 12 модулям: «Основы ИБ и управление рисками», «Криптография», «Защита сетей и систем», «Идентификация, аутентификация, управление доступом», «Безопасность разработки и приложений», «Операционная безопасность», «Физическая безопасность», «Безопасность облачных сред», «Комплаенс», «Современные угрозы», «Импортозамещение», «Методика преподавания ИБ и профессиональная этика». Участникам тестирования предлагалось за 45 минут ответить на 40 вопросов, 30 из которых выбирались случайным образом.

Проходной балл по каждому направлению составил 80%.

«Мы, как прогрессивная компания-разработчик безопасных программных продуктов, заинтересованы в высоком качестве подготовки ИТ-специалистов. В первую очередь оно зависит от уровня квалификации преподавателей, поэтому наше решение участвовать в формировании и оценке их профессиональных компетенций — важный шаг к повышению качества образования в сфере информационных технологий. Разработанные нами тесты отражают актуальные требования рынка и включают все необходимые модули для комплексной проверки знаний. Это позволяет не только выявить текущий уровень подготовки преподавателей, но и определить направления для их дальнейшего развития», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80%

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще