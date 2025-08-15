Преподаватели Подмосковья первые в России подтвердили свои ИТ-компетенции у независимого эксперта «Группа Астра»

«Группа Астра» выступила независимым экспертом в оценке квалификации преподавателей среднего профессионального образования (СПО) по направлениям «Информационные технологии» и «Информационная безопасность», предоставив в формате тестов комплексную систему проверки ИТ-компетенций. Инициатива уже доказала свою эффективность: более 95% участников успешно прошли тестирование и получили соответствующие сертификаты компании. Это подтверждает их высокий уровень подготовки и обеспечивает право на поддержку от Министерства образования Московской области. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В тестировании приняли участие 109 преподавателей 19 колледжей Подмосковья, из них 104 получили сертификат «Группы Астра». Это был первый опыт независимой оценки квалификации (НОК) в ИТ, но к нему уже проявили интерес организации СПО Москвы и некоторых российских регионов и планируют масштабировать проект.

Блок «Информацинные технологии» включал пять модулей: «Теоретические основы информатики и математики для ИТ», «Аппаратное и системное обеспечение, ОС», «Сети, безопасность и облачные технологии», «Разработка программного обеспечения», «Управление данными и новые технологии». В рамках каждого модуля необходимо было ответить на семь произвольных вопросов за 40 минут.

Вопросы блока «Информационная безопасность» были распределены по 12 модулям: «Основы ИБ и управление рисками», «Криптография», «Защита сетей и систем», «Идентификация, аутентификация, управление доступом», «Безопасность разработки и приложений», «Операционная безопасность», «Физическая безопасность», «Безопасность облачных сред», «Комплаенс», «Современные угрозы», «Импортозамещение», «Методика преподавания ИБ и профессиональная этика». Участникам тестирования предлагалось за 45 минут ответить на 40 вопросов, 30 из которых выбирались случайным образом.

Проходной балл по каждому направлению составил 80%.

«Мы, как прогрессивная компания-разработчик безопасных программных продуктов, заинтересованы в высоком качестве подготовки ИТ-специалистов. В первую очередь оно зависит от уровня квалификации преподавателей, поэтому наше решение участвовать в формировании и оценке их профессиональных компетенций — важный шаг к повышению качества образования в сфере информационных технологий. Разработанные нами тесты отражают актуальные требования рынка и включают все необходимые модули для комплексной проверки знаний. Это позволяет не только выявить текущий уровень подготовки преподавателей, но и определить направления для их дальнейшего развития», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».