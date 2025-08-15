CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» улучшил качество связи в «тверской Венеции»

На 30% выросла скорость загрузки цифровых сервисов в смартфонах жителей старинного города Тверской области — Вышнего Волочка. Инженеры «МегаФона» провели работы по увеличению скорости мобильного интернета, построив базовые станции в центре города и на его окраинах. Новое оборудование работает в стандарте 4G, обеспечивая около 46 тыс. жителей стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В туристических путеводителях Вышний Волочек называют русской или тверской Венецией. Действительно, он стоит на семи островах и двух каналах, которые соединяют реки Тверцу и Цну, и имеет более 40 мостов и 32 километра набережных. Вышневолоцкая водная система лежит на водоразделе бассейнов двух морей — Балтийского и Каспийского, а граница проходит как раз по историческому центру. Поселение на торговом пути, снабжавшем продовольствием Санкт-Петербург, было создано много веков назад и сохранило множество уникальных памятников архитектуры. Сегодня это третий по величине город Тверской области.

Подготовка к туристическому сезону здесь началась с того, что аналитики «МегаФона» с помощью инструментов big data проанализировали потребление мобильного трафика на территории исторического центра Вышнего Волочка. Полученные данные легли в основу строительства новых и модернизации существующих телеком-объектов. Для качественного 4G-покрытия популярных локаций и жилых домов инженеры компании спланировали размещение инфраструктуры с дополнительным слоем LTE таким образом, чтобы ускорить мобильный интернет.

Теперь туристы во время прогулок по Казанскому проспекту могут воспользоваться современными цифровыми сервисами и узнать, что именно на местном стекольном заводе были сделаны рубиновые звезды для Московского Кремля. А возросшие скорости отправки данных позволят путешественникам поделиться в соцсетях фотографиями из музея «Русский валенок» буквально за несколько секунд.

«Вышний Волочек является одним из популярных маршрутов у любителей экскурсий выходного дня: только в июле город посетило на 26% больше гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячно туристы прокачивают здесь свыше 10 ТБ интернет-трафика. Благодаря работе по улучшению качества и увеличению скорости интернета путешественники со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться онлайн-картами, аудиогидами, системами бронирования на скорости до 50 Мбит/с», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Наибольшей популярностью местные достопримечательности пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится свыше 65% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают полюбоваться уникальной гидротехнической системой, — Нижегородская, Ленинградская и Новгородская области.

