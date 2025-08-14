Сеченовский университет создает центр лазерных технологий в медицине

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова победил в открытом грантовом конкурсе Минобрнауки, организованном для реализации ведомственного проекта «Инфраструктурное развитие науки и высшего образования». Цель проекта – обновление материально-технической базы организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Грант в размере 250 млн руб. направят на создание первого в России университетского Центра коллективного пользования (ЦКП) «Центр лазерных технологий в медицине». В нем врачи-клиницисты, ученые и инженеры будут совместно разрабатывать новые медизделия и технику на основе лазерных технологий, повышая качество и доступность высокотехнологичной помощи пациентам. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

«Центр лазерных технологий в медицине» расположится в Научно-технологическом парке биомедицины Сеченовского университета. Основная цель его создания – ускорить переход медицинских инноваций из фундаментальной науки в клиническую практику. В ЦКП будут развивать два основных направления», – сказал руководитель ЦКП, директор Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ Дмитрий Телышев.

Первое направление – исследование взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями. Опыт реализации подобных проектов в университете уже есть. Среди них – разработка совместно с «Росатом РДС» лазерного аппарата «ЛазерТул», предназначенного для выполнения операций в открытой и эндоскопической хирургии. В начале 2026 г. прибор уже будет внедрен в клиническую практику. В университете также создали лазерный комплекс для восстановления ран мягких тканей, который станет альтернативой классическому шовному материалу. Он позволяет спаять края раны после хирургического вмешательства и избежать при этом ожога тканей и формирования грубого рубца».

Второе направление ЦКП, – аддитивные технологии и 3D-печать медицинских изделий из биосовместимых материалов методом SLS - селективного лазерного спекания. С помощью SLS в центре будут изготавливать сложные персонализированные изделия, в том числе имплантаты для челюстно-лицевой хирургии.

«Грант будет потрачен на оснащение «Центра лазерных технологий в медицине», – сказал Дмитрий Телышев. – Мы создадим инфраструктуру, которая позволит разработчикам проводить исследования на самом современном оборудовании. Результатом будет появление новых приборов и медизделий, которые повысят точность диагностики и эффективность лечения пациентов. Проводить научные исследования и выполнять заказы партнеров ЦКП начнет уже в 2025 г.».

Как отметил директор по коммерциализации технологий Сеченовского университета Александр Кулиш, новый ЦКП также предоставит возможность потенциальным заказчикам адаптировать уже готовые лазерные технологии для применения в медицине. При этом партнерам не придется закупать дорогостоящее оборудование для трансфера технологии – все необходимое в центре уже будет. В нем заказчики также смогут получить медико-биологическое описание нового метода диагностики или лечения.