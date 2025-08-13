CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Геоскан» приняла участие в тестировании оборудования удаленной идентификации

Линейка промышленных беспилотников «Геоскана» приняла участие в испытаниях устройств удаленной идентификации беспилотных воздушных судов (БВС), организованных ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по поручению Росавиации. Протестированное оборудование подтвердило соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. №1701.

На БВС «Геоскан 201», «Геоскан 401», «Геоскан 701», «Геоскан 801» и «Геоскан Gemini» была протестирована функциональность бортовых АЗН-В-передатчиков «Колибри» и «Москит». С их помощью все борта успешно передали на цифровую платформу «Небосвод» и на цифровую систему представления планов полётов (СППИ) свою «идентификацию» — опознавательный индекс (регистрационный номер), категорию воздушного судна, высоту полета и координаты.

Также все борта успешно прошли проверку передачи идентификации через линию управления и контроля с наземной станцией управления с ретрансляцией на цифровую платформу «Небосвод».

«Мы начали интегрировать собственный софт наземных станций управления с «Небосводом» еще в 2023 г., такой способ идентификации давно доступен пользователям наших БАС. «Геоскан» готов делиться своим опытом в этой сфере и тестировать технические решения для развития беспилотной отрасли. Уверен, что сотрудничество производителей БАС, систем идентификации и регулятора позволит в кратчайшие сроки достичь общих целей», — сказал технический директор ГК «Геоскан» Виталий Клинцевич.

