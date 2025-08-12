CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИИ сможет выявлять ямы на автомобильных дорогах

Компания NtechLab разрабатывает решение на основе ИИ для своевременного обслуживания автодорог. Нейросеть может выявлять ямы, выбоины, отсутствие люков и сломанные барьерные ограждения на трассах. Система оповещает об этом соответствующие инстанции, которые должны принять меры по устранению дефектов. Это поможет снизить количество ДТП и повреждений автомобилей. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Новая нейросеть работает на базе видеопотоков с камер, установленных в общественном наземном транспорте. Это дает возможность точечно выявлять и устранять дефекты в любой точке города. ИИ также фиксирует неработающие уличные фонари и испорченные дорожные знаки. Более того, алгоритм «увидит» скопление мусора возле дорог, переполненные мусорки на остановках и повреждение придорожных зданий, например, сколы облицовки домов.

«Новое решение NtechLab поможет сделать городскую среду еще более комфортной и безопасной. Своевременная фиксация дефектов дорожного покрытия поможет снизить количество ДТП и повреждений автомобилей. Продукт простой в установке и использовании, не требует колоссальных ресурсов от заказчика и в то же время помогает оптимизировать распределение средств, улучшить имидж города за счет поддержания чистоты и порядка», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Пилотный проект планируется запустить в одном из российских регионов в ближайший месяц.

