«Яндекс» выпустил руководство по работе с нейросетями для НКО

Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» разработал для НКО руководство по использованию нейросетей. Оно расскажет, какие повседневные задачи можно поручить искусственному интеллекту — например, нейросети «Алисе» или «Шедевруму» — и как это сделать. Если фонды передадут ИИ часть рутинной работы, у них появится больше времени для главного — помощи подопечным. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Руководство пригодится даже тем, кто никогда не работал с нейросетями. В нем есть пошаговые инструкции, как начать работу, и библиотека промтов — готовых запросов к ИИ по тематике НКО. По этим шаблонам «Алиса» в считанные секунды напишет текст для рассылки благотворителям, а «Шедеврум» создаст картинку для сайта. Для тех, кто хочет писать промты самостоятельно, предусмотрен чеклист — он поможет учесть важные детали и сформулировать запрос на понятном нейросети языке.

Еще один полезный фондам инструмент, про который рассказывается в руководстве, — «Нейроэксперт». Он упрощает работу с большими объемами данных. Фонды могут загрузить в него финансовые сводки, видео- и аудиоинтервью с подопечными и волонтерами, договоры с поставщиками и другие документы — и получить базу знаний, в которой легко и быстро находить нужное, например факты для годового отчета.

«За пять лет существования «Помощи рядом» мы хорошо изучили потребности фондов-партнеров и выделили шесть категорий задач, которые им приходится выполнять чаще всего. Это создание текстов для сборов и заявок на гранты, анализ документов и метрик, написание инструкций для подопечных и волонтеров и так далее. Так родилась библиотека промтов — шпаргалка, которая поможет НКО сразу начать применять нейросети в работе», — сказал Сергей Михальцов, руководитель грантовой программы «Цифровые решения для НКО» фонда «Помощь рядом».

Основные решения «Яндекса» на базе ИИ — нейросеть «Алиса», «Шедеврум», «Нейроэксперт» и др. — доступны бесплатно для всех. Верифицированные фонды-партнеры «Помощи рядом» могут подать заявку на участие в программе «Цифровые решения для НКО» и получить расширенный доступ к продуктам «Яндекс 360» и Yandex Cloud — например, к речевым технологиям SpeechKit, с помощью которых можно создать голосовые подсказки для людей с нарушениями слуха или озвучить обучающий ролик. В 2024 г. общий бюджет программы составил 667 млн руб. — на конец года в ней участвовали более 400 НКО.