На «Архипелаге 2025» презентовали сервисы бесшовного цифрового неба  

Сервисы представил участникам интенсива Фонд НТИ в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2025». Они ориентированы на новую модель построения отрасли, в которой все элементы (от земли до космоса) работают в едином цифровом и правовом пространстве. Концепцию разрабатывают ГЛОНАСС и «Платформа НТИ» совместно с ведущими экспертами и игроками рынка.

Фонд НТИ провел тестирование сервиса для бесшовного цифрового неба на полигоне: испытал автоматизированный цикл мониторинга. Дронопорт получал информацию от спутника и на ее основании ставил задачу дрону вылететь на проверку определенного участка.

Сервис представляет собой комплексный мониторинг. То есть, беспилотники вылетают только тогда, когда это нужно. Все обслуживание и сопровождение сервиса делается в режиме одного окна для всех решений, которые участвуют в пилотном проекте.

«Набор решений подбирается под заказчика», — сказала Наталья Эрдем, директор по управлению проектами Фонда НТИ. — Если большой объект, то формируем сеть дронопортов, если большую нагрузку нужно поднять, то подбираем дрон под эту задачу и так далее».

Предполагается, что до шести месяцев система будет работать в беспилотном режиме, затем заказчик будет платить только за услугу.

