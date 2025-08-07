«Золотое Яблоко» внедрило «биржу труда» собственной разработки

Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» разработал специальную платформу для управления графиком работы сотрудников магазинов, складов и контакт-центра — биржу смен. Система работает на базе методов машинного обучения и в будущем позволит распределять нагрузку среди 11 тыс. человек, обеспечив подразделения компании операционным персоналом даже в пиковые периоды. Пилотный запуск показал, что внедрение биржи смен в ретейле увеличило точность планирования рабочих смен на 10%, а эффективность — на 25%. Об этом CNews сообщили представители ритейлера «Золотое Яблоко».

Биржа труда «Золотого Яблока» представляет собой WFM-платформу (от англ. workforce management — «система управления рабочей силой»), которая с помощью ML-методов позволяет планировать рабочее время операционного персонала. Система имеет встроенную биржу смен: менеджер размещает предложение, а сотрудники по uber-модели могут откликаться на свободные слоты. Биржа позволяет прогнозировать покупательскую активность по часам, рассчитывать потребность в сотрудниках и планировать графики. Доступ в нее для сотрудников работает через мобильные приложения, которые есть в App Store, Google Play и App Gallery. В приложении сотрудники могут видеть свой график работы и оставлять пожелания по выходу на смену вне графика, а менеджер может использовать эти пожелания для усиления команды. Кроме того, приложение показывает сотрудникам выполнение их показателей эффективности и плана.

До внедрения WFM-платформы менеджеры магазинов и складов вручную выстраивали графики работы сотрудников, основываясь на своем опыте и средней загруженности смены. В ретейле это нередко приводило к тому, что в часы с низким трафиком персонала было больше, чем нужно, а в загруженные часы людей не хватало. Благодаря разработке биржи смен «Золотое Яблоко» стало быстрее реагировать на рост посещаемости магазинов, обеспечивая потребности ретейла в персонале с точностью, близкой к 100%. За первые месяцы работы система доказала свою эффективность: точность планирования потребности магазинов в сотрудниках торгового зала выросла на 10% и составила 90%, а эффективность работы увеличилась на 25% (учитывается соотношение результата к количеству отработанных часов). В ближайшее время WFM-платформа будет внедряться в работу контакт-центра и складов компании.

«Задача инноваций — служить не только бизнесу, но и людям. Наша биржа смен — это пример того, как технологии могут делать работу сотрудников удобнее, а бизнес эффективнее. Система не просто автоматизирует процессы — она помогает людям гибко выстраивать свой график работы и увеличивать доход, а компании — точнее управлять ресурсами. Внедрение таких систем обеспечивает нам возможность для быстрого роста как в электронной торговле, так и офлайн», — сказал Иван Кузовлев, сооснователь «Золотого Яблока».

Биржа смен — собственная технологическая разработка «Золотого Яблока». Компания не стала использовать готовые WFM-продукты, доступные на рынке, так как они не учитывали всех потребностей ретейлера и не отвечали высоким требованиям по UX-/UI-дизайну. Ключевую роль в разработке и поддержке биржи смен играет GA Tech Team — технологическое подразделение, созданное в 2020 г. по инициативе сооснователя компании Ивана Кузовлева. Сегодня в команде GA Tech Team работают более 700 специалистов по всему миру. Разработанные ими решения и инновации позволили масштабировать бизнес в шести странах с разными регуляторными требованиями и потребительскими предпочтениями.