В Бангладеш запустили национальную систему видеоконференцсвязи на низкоорбитальном спутнике и ПО «Труконф»

Компании Systems & Services Limited (SSL) и «Труконф» приняли участие в построении системы видеоконференцсвязи для государственных нужд в Бангладеш. Отличительная особенность проекта — низкоорбитальный спутник, который стал основным сетевым каналом связи из-за требований к безопасности и контролю передачи данных. На базе спутника и платформы TrueConf Server создали защищенное «облако» для проведения совещаний, онлайн-заседаний и удалённого взаимодействия в организациях со строгими требованиями к защите связи. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

Для цифровизации госаппарата правительства Бангладеш была создана изолированная сеть, которую обеспечил Bangladesh Satellite-1 — первый геостационарный спутник страны для оборонной и стратегической связи.

Чтобы обеспечить чувствительные к вопросам безопасности организации инструментами для дистанционного общения и совместной работы, требовалась система объединённых коммуникаций, которая работала бы автономно и могла бы адаптироваться к специфике спутниковой связи, в том числе — сетевым задержкам.

В рамках проекта особое внимание уделялось автономности и защите данных — внедряемый ИТ-продукт должен был перейти под полный контроль правительства Бангладеш без рисков ограничений и блокировок со стороны внешних провайдеров и других третьих лиц.

Для решения этой задачи Systems & Services Limited, интегратор сетевых и инфраструктурных решений, провела тщательное тестирование различных систем видеоконференцсвязи, после которого заключила партнерство с российским производителем «Труконф».

За счет архитектуры масштабируемого видеокодирования и собственного протокола связи, система объединённых коммуникаций TrueConf Server динамически адаптируется к изменяющимся сетевым условиям и возможностям устройства каждого участника конференции. Система показала высокие результаты во время тестирования ВКС на ограниченных спутниковых каналах связи и в результате стала ядром государственного «облака».

Пользователи «ВКС-облака» — организации, обслуживающие удаленные офшорные территории или обеспечивающие безопасность КИИ (энергосети, АЭС), а также ликвидаторы последствий стихийных бедствий, операторы конфиденциальных военных и дипломатических коммуникаций, и другие структуры, которые требуют гарантий доступности службы ВКС 24/7 и безопасности передаваемых данных.

Сотрудники таких организаций пользуются государственным сервисом ВКС с помощью приложений «Труконф» для настольных и мобильных ОС. После авторизации в своей учетной записи пользователи получают доступ к адресной книге, корпоративному мессенджеру, видеоконференциям, вебинарам и инструментам для удаленной работы, что позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и быстро подключаться к межведомственному общению и принятию решений.

Встроенный в TrueConf Server SIP-шлюз также обеспечивает звонки на терминалы и другие ВКС-решения, используемые в госучреждениях.

«Создание защищенной коммуникационной сети — одна из ключевых стратегических задач правительства страны. ПО Труконф оказалось единственным подходящим решением, способным работать в закрытой сети и при этом обеспечивать высокое качество видео и множество опций для видеоконференцсвязи. Эта инициатива направлена на обеспечение безопасной связи во время критически важных операций», — сказал Зиаул Хазан, управляющий директор Systems & Services Limited.

Применение TrueConf Server в закрытой сети спутника Bangladesh Satellite-1 задает новый стандарт безопасной и надёжной связи, решая уникальные задачи государственного значения.

