Trouver выпустил самый мощный робот-пылесос

Trouver объявляет о старте продаж в России рекордно мощного робота-пылесоса Trouver V50 Ultra Complete. Более того, инновационная модель сочетает в себе первую в мире систему с двумя независимыми резервуарами для моющего средства: один предназначен для универсального чистящего раствора, а второй — для раствора, устраняющего запахи домашних животных. Также флагманская модель оснащена системой опускания лидара, технологией перешагивания через ступени совокупной высотой 6 см и первой в отрасли, плавающей платформу для мопа. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

Новинка — идеальный выбор для владельцев домашних животных: мощное всасывание легко справляется с большинством загрязнителей, специальные щетки предотвращают её наматывание, а HEPA-фильтр улавливает аллергены, делая воздух чище и безопаснее.

Мощный робот-пылесос

V50 Ultra Complete оснащен инновационной технологией Vormax™. Технология подразумевает сочетание конструкции с прямыми воздуховодами и двигатель с создаваемой силой всасывания до 24000 Па. Это значение втрое выше, чем у типичных моделей со стандартными параметрами 7000 - 8000 Па.

Trouver V50 Ultra Complete

Такой мощности достаточно, чтобы втянуть не только пыль и волосы, но и частицы до 10 г: корм для животных, кофейные зёрна, семечки и даже окурки сигарет. В лаборатории Trouver, робот собрал более 94% материала с загрязненным ковром за один проход.

Высокая эффективность уборки особенно важна для владельцев домашних животных: она позволяет быстро и надежно удалять рассыпанный корм, шерсть и другие мелкие загрязнения, к которым склонны дома с питомцами.

Два резервуара и термообработка

Еще одной инновацией Trouver V50 Ultra Complete является система с двумя отдельными резервуарами для моющего средства DuoSolution™. Объем первого резервуара для универсального раствора составляет 400 мл, а второй резервуар объемом 200 мл используется для специальной жидкости, устраняющей неприятные запахи. Функция окажется полезной для владельцев домашних животных, на карте в приложении можно выделить зону, где находятся основные точки их обитания, пылесос будет мыть полы в выделенной зоне определенным средством, устраняющим запахи.

Более того, многофункциональная станция промывает мопы горячей водой при температуре до 80 °C, сушит горячим воздухом (60 °C, 1 час) и обрабатываются УФ-излучением. Уровень стерильности мопов после их очистки составляет до 99,99%. Станция также дозирует жидкость и обслуживает мешок на 3,2 л без вмешательства пользователя до 100 дней.

Сами мопы представляют собой две круглые плавающие платформы FlexiPress Mop Pad™, которые обеспечивающие плотное прилегание к неровным поверхностям. Более того, платформы поднимаются при заезде на ковер, чтобы не повредить покрытие, а один из мопов выдвигается для эффективной очистки углов.

На данный момент, V50 Ultra Complete station — одна из самых многофункциональных систем «все в одном» на рынке.

Преодоление порогов и мебели

Робот оснащен технологией StepMaster™, которая обеспечивает новинке синхронизированное преодоление порогов и ступеней общей высотой до 6 см, в том числе U-образных ножек мебели и двухуровневых покрытий. V50 Ultra Complete использует комбинацию подъемных колес и независимого амортизирующего шасси. В лаборатории Trouver, пылесос стабильно преодолевал пороги 4,2 см и дополнительные препятствия 1,8 см, не теряя сцепления с поверхностью и сохраняя траекторию движения.

Компактность и динамический лидар

V50 Ultra Complete оснащен интеллектуальной навигационной системой FlexiRise™ с выдвижным датчиком DTOF, которая адаптируется к условиям уборки. На открытых пространствах сенсор поднимается для панорамного 360° сканирования, обеспечивая точное построение карты помещения, а при приближении к низкой мебели — опускается, позволяя роботу уменьшать высоту до 89,5 мм и беспрепятственно проезжать под кроватями, диванами и шкафами. Такая технология сочетает высокую точность навигации и максимальную маневренность, делая уборку по-настоящему полной и удобной.

Управление и интеграция

Trouver V50 Ultra Complete подключается к приложению через Wi-Fi. В приложении Trouver пользователь может задавать зоны, строить расписания, регулировать влажность, контролировать каждый контейнер DuoSolution™ и просматривать карту последней уборки. Более того, модель поддерживает управление через Алису и протокол Matter, позволяющий интегрировать устройство в экосистему умного дома Google, Amazon и Apple. В приложении также доступен специальный режим «Уход за питомцами», который автоматически усиливает всасывание, активирует частую уборку в зонах с повышенным загрязнением и напоминает о замене HEPA-фильтра для поддержания гипоаллергенной чистоты.

Trouver V50 Ultra Complete поступил в продажу в России и уже доступен в DNS и на «Яндекс маркете» по цене от 149,999 тыс. руб.