МТС запустила в Магнитогорске сеть домашнего интернета по технологии GPON

МТС запустила в Челябинской области технологию фиксированной связи на базе оптических сетей GPON (оптика до клиента). Первым южноуральским городом, жители которого уже могут подключиться к сети GPON, стал Магнитогорск. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новой технологией доступа к фиксированной сети МТС могут воспользоваться жители ЖК «Поселок Молодежный» Магнитогорска. С GPON каждый абонент получает выделенный оптоволоконный канал, через который подключаются домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, цифровое ТВ, видеонаблюдение, охранная сигнализация и другие услуги. При этом строительство сети по такой технологии гораздо более эстетично для домов, так как не требует отдельных помещений для коммутационного оборудования. Кроме того, подключение GPON не зависит от общей сетевой нагрузки и имеет более высокую устойчивость перед внешними факторами.

Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с позволяет смотреть фильмы в максимальном качестве (UHD), играть в онлайн-игры с высокой детализацией и скачивать в интернете тяжелые файлы максимально быстро. Благодаря этому еще больше новоселов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION экосистемы МТС.

«Интернет-трафик, потребляемый южноуральцами, стремительно растет. При этом больше половины просматриваемого контента приходится на видеостриминг и компьютерные игры. По нашим прогнозам, гигабитный домашний интернет станет необходимым минимумом уже в ближайшие несколько лет. Для того, чтобы удовлетворять запросы наших абонентов, мы также развиваем фиксированную сеть в Челябинске, Миассе и Магнитогорске, в том числе с помощью технологии GPON. Это обеспечивает пользователей наших домашних сервисов комфортным высокоскоростным фиксированным интернетом», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

