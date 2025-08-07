CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

ИИ «заговорил» на языке бизнеса: «СберБизнес» запускает персонализированные пуши для предпринимателей

«СберБизнес» выходит на новый этап в развитии цифровой персонализации — теперь предприниматели получают интеллектуальные пуш-уведомления, созданные на базе нейросетевой модели GigaChat. Уведомления адаптируются под каждого пользователя: учитывают задачи, привычки, стиль взаимодействия с платформой. Система формирует предложения на основе поведенческого анализа, подбирает интонацию и формат, соответствующий конкретному клиенту. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Пуш-уведомления больше не просто технический канал доставки информации — это точка цифрового контакта, в которой важны момент, контекст и форма подачи. С помощью нашей нейросетевой модели GigaChat мы учимся говорить с предпринимателями на их языке: кратко, по делу и персонально. Это следующий шаг в развитии коммуникаций — и по сравнению с обычными пушами мы уже видим рост отклика на 10%».

Запуск интеллектуальных пушей продолжает стратегию персонализации клиентского опыта в «СберБизнес». Ранее аналогичный подход был реализован в формате персонализированных stories в веб- и мобильной версии интернет-банка. Stories адаптировались под профиль пользователя, его активность и историю операций, благодаря чему вовлеченность выросла на 15%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Американскую власть подсаживают на искусственный интеллект. Мощнейшие нейронки доступны ей за сущие центы. Простые пользователи платят в сотни раз больше

Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?

Москвичка украла на работе микросхемы на 12 миллионов

Технологии без прибыли: почему так сложно переходить на автономные грузовики

TSMC не будет платить драконовских пошлины Трампа при поставках чипов в США

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще