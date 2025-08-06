В России появилась универсальная методология нагрузочного тестирования ERP-систем

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» разработала методологию нагрузочного тестирования отечественных СУР (ERP). На следующем этапе в рамках взаимодействия с российскими производителями СУР АНО «НЦК ИСУ» направит свои усилия на ее популяризацию. Это позволит сделать ее использование стандартом при создании и развитии отечественных ERP. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

К участию в создании методологии нагрузочного тестирования российских систем управления ресурсами АНО «НЦК ИСУ» привлекала технических и бизнес-архитекторов с глубокой экспертизой в области реализации масштабных ИТ-проектов.

При разработке документа специалисты опирались на доказавшие свою эффективность отраслевые подходы к внедрению решений в крупнейших компаниях в банковской, нефтегазовой, металлургической и транспортной отраслях.

Также они ориентировались на результаты масштабных нагрузочных испытаний, в том числе тестирования системы «1С:ERP Управление предприятием» на 30 тыс. одновременно работающих пользователей в единой информационной базе на СУБД PostgreSQL от «1С» под управлением Linux. Кроме того, создатели методологии вели диалог с профильными экспертами и специалистами организаций, специализирующихся на тестировании оборудования и системного ПО ведущих российских производителей.

«Для участников нагрузочного тестирования методология станет инструментом быстрого освоения принципов данного процесса и его эффективной организации, обеспечит им прозрачность испытаний и технических характеристик российских СУР, даст возможность управления тестированием и воспроизведения его результатов. Также использование документа в ходе испытаний позволит им придерживаться единого согласованного подхода и объективно проводить проверку готовности отечественных ERP к реальным нагрузкам и высоким требованиям бизнеса. Такая оценка необходима российским вендорам СУР для создания обоснованных дорожных карт развития, успешной конкуренции с зарубежными производителями ERP, повышения доверия заказчиков, получения дополнительных преимуществ при участии в тендерах и достижения других важных целей», — сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

Созданная методология является универсальной, практико-ориентированной, комплексной, адаптированной к реалиям российского ИТ-рынка и позволяет стандартизировать тестирование отечественных СУР. В этом заключается ее уникальность. В документе описаны необходимые условия старта испытаний, определены количественные и качественные параметры объектов тестирования, предоставлен четкий алгоритм его проведения, шаблоны документации и критерии оценки испытаний.

Также в методологии описаны ключевые этапы тестирования. Первый этап — формирование профиля нагрузки, в ходе которого анализируется пользовательская активность и определяются критически важные сценарии работы с системой. Второй — подготовка тестовой среды, максимально приближенной к реальной инфраструктуре. Третий — создание тестовых сценариев, отражающих реальное поведение пользователей и ключевые бизнес-процессы. Четвертый — проведение самих испытаний с фиксацией показателей производительности и использования ресурсов. Пятый этап — выявление проблем, подготовка аналитических отчетов и рекомендациями по оптимизации.

Кроме того, в методологии приведены показатели оценки успешности испытаний: индекс APDEX для ключевых операций, установленные пороговые значения загрузки оборудования, отсутствие критических ошибок, доля некритичных ошибок, которая не должна превышать 1–5% от общего числа операций. В других разделах документа содержится информация об условиях и процедурах приемки результатов действий, выполненных в ходе тестирования, имеющихся ограничениях, которые влияют на проведение испытаний.

«В наших планах — развитие методологии с учетом реальных потребностей бизнеса и ИТ-компаний. Мы будем обновлять параметры нагрузки, учитывая отраслевую специфику, масштабы инфраструктуры и новые архитектурные решения. Набор тестовых сценариев расширится за счет отраслевых кейсов, отражающих реальные бизнес-процессы корпоративных заказчиков. Функциональное покрытие методологии станет глубже в соответствии с развитием программных продуктов и новыми задачами цифровой трансформации предприятий», — сказал Кирилл Семион.

Данный подход организации к развитию методологии позволит ей сохранять высокую релевантность документа в долгосрочной перспективе и возможность использования методологии для тестирования широкого спектра ИТ-решений вне зависимости от технологической платформы или масштаба внедрения.