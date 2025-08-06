CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Sitronics KT прорабатывает автоматизацию отображения эталонного набора показателей социально-экономического развития муниципалитета в одной платформе

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) работает над новым значительным расширением функциональности цифровой платформы управления территорией. ИТ-специалисты продумывают алгоритмы для автоматизации всех значимых и второстепенных показателей социально-экономического развития муниципалитета. Это позволит его руководителю оперативно получать актуальные данные в режиме реального времени, видеть динамику и принимать необходимые меры и решения. В числе значимых социально-экономических показателей, которые планируют автоматизировать разработчики – демография, занятость населения, жилищное строительство, уровень доходов населения и другие значимые метрики, общее число которых сегодня может достигать 200.

Чтобы получать актуальные данные, ИТ-специалисты также рассматривают возможность интеграции с государственными и отраслевыми организациями и ведомствами. Конечная информация будет отображаться на информационных панелях и в виде графиков, что сделает анализ максимально удобным и быстрым.

«Несмотря на то, что нашу платформу уже используют пять муниципальных образований в разных регионах страны, мы продолжаем работать над ее совершенствованием и стремимся к тому, чтобы дать заказчику возможность видеть максимально полную картину развития. Выявление проблемных зон и точек роста позволит принимать наиболее эффективные решения», – сказала руководитель проекта и направления «Умный город» в Sitronics KT Анастасия Ершова.

Реализовать внедрение расширенного функционала в тестовом режиме разработчики планируют пока в одном из пяти муниципалитетов, где местные власти уже используют цифровую платформу Sitronics KT. Это позволит отработать возможные ошибки в работе систем и сделать путь получения конечной информации наиболее оптимальным.

