Сбербанк инвестирует 1 млрд руб. в подготовку топовых ИТ- и ИИ-специалистов

Сбербанк направит 1 млрд руб. на поддержку новых образовательных программ проектов «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ» по конкурсу грантов Минцифры и Аналитического центра при Правительстве России. Эти средства помогут шести ведущим вузам страны — МИФИ, МФТИ, ВШЭ, ИТМО, университету «Иннополис» и УрФУ — реализовать 14 образовательных программ для ИТ- и ИИ-специалистов. Набор на программы, поддержанные Сбербанком в 2025 и 2026 учебном году, суммарно составит 2200 человек, обучение стартует уже в сентябре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

При внутреннем отборе проектов Сбербанк сделал упор на существующие программы с доказанной эффективностью. Для трека «Топ-ИИ» при разработке программ обучения учитывалась база сильной программы AI360 (ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, университет «Иннополис»), которую банк проводит с 2024 г. вместе с «Яндексом». Для трека «Топ-ИТ» за основу взяли совместную с «Яндексом» и МТС программу Высшей школы программной инженерии МФТИ.

Сбербанк выступает индустриальным партнером конкурса грантов, обеспечивая не только финансирование, но и экспертизу. Компания также приняла участие в разработке компетентностно-ролевой модели и обучении профессорско-преподавательского состава по «Топ-ИТ».

7 июля 2025 г. стартовала очная образовательная программа для 230 преподавателей из 26 вузов. 8 и 15 июля 2025 г. на площадке Сбербанк эксперты компании рассказали преподавателям, чего не хватает выпускникам университетов, чтобы успешно работать в компании, и чему их приходится доучивать. Специалисты банка поделились опытом реализации образовательной программы в ВШПИ МФТИ и лучшими практиками обучения студентов на платформе «Буткемп», а также представили GitVerse — пространство для развития и обучения.

17 июля 2025 г. на площадке Сбербанка представители Минцифры, вузов и крупнейших компаний обсудили дальнейшее развитие компетентностно-ролевой модели. Мероприятие было организовано совместно с АНО «Цифровая экономика» и Аналитическим центром при Правительстве России и включало презентацию результатов опроса вузов и работодателей, выступления представителей Сбербанка, «Ростелекома», «Лаборатории Касперского», Positive Technologies и ведущих технических вузов.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка: «Сбер системно вкладывается в развитие ИТ-образования в стране — для нас это приоритетное направление. Здесь мы поддерживаем вузы и методологически, и технологически, и финансово, потому что понимаем: чем лучше подготовлены люди, тем более прорывные решения они создают. «Сбер» целенаправленно инвестирует в подготовку стажеров и джунов, чтобы создать им наилучшие условия для успешного старта и профессионального роста в нашей компании. Поэтому мы приветствуем новые проекты Минцифры "Топ-ИТ" и "Топ-ИИ" и выделяем на их поддержку 1 млрд руб. на весь срок реализации проекта — до 2030 г. Это наш вклад в технологическое лидерство России и развитие отечественной экономики в условиях стремительно меняющегося ИТ- и ИИ-ландшафта».

Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ: «Большинство образовательных ИТ-программ в России сегодня закрывают базовые запросы индустрии. Но этого уже недостаточно. Мир технологий требует людей, которые умеют не только применять готовые решения, но и создавать новые — с нуля, на стыке наук. Именно таких специалистов мы готовим на Физтехе: инженеров, которые мыслят на шаг вперед, понимают, как устроены сложные системы, и способны задать вектор развития. Когда к этому добавляется экспертиза таких сильных партнеров, как Сбер, появляется не просто образование, а среда, в которой формируется будущее отрасли».

Алексей Малеев, директор Высшей школы программной инженерии МФТИ: «Перед нами стоит совместная непростая задача — ускорить подготовку по-настоящему квалифицированных специалистов. Это люди, которые будут не только внедрять, но и создавать новые технологии, обеспечивая технологический суверенитет страны. На мой взгляд, наши студенты и выпускники должны быть мотивированы создавать новое и быть лучшими, должны иметь хороший фундамент, особенно в области математики и алгоритмов, владеть современными технологиями. И последнее, но не менее важное — разбираться в корпоративной культуре, быть лидерами своих команд и проектов и одновременно ведомыми в более крупных задачах. Спасибо большое «Сберу» и всем индустриальным партнерам за глубокое участие в подготовке таких кадров. По сути, мы — университет и индустриальный партнер — вместе на равных ведем эту работу».

