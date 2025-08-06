CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Qubot привел робота-официанта в фудмолл «Депо»

В фудмолле «Депо» протестировали робота-официанта, предоставленного Qubot — он в течение дня выполнял несколько сценариев помощи и навигации для гостей ресторанного комплекса. Машина передвигалась по залу, общалась с посетителями и даже доставляла заказы. Об этом CNews сообщили представители Qubot.

Робот от Pudu KettyBot был задействован сразу в трех ролях. В режиме официанта он доставлял заказы, клиенты получали блюда прямо за столом, что превращало посещение фудмолла в запоминающийся технологичный опыт. Как навигатор он помогал гостям сориентироваться в пространстве и провожал до нужных точек. А в рекламном режиме свободно катался по фудмоллу, транслировал промо-ролики и привлекал внимание своим «живым» поведением — подмигивал и приветствовал посетителей.

robot700.jpg
В Московском «Депо» наняли первого робота-официанта

Интеграция робота в пространство фудмолла стала частью серии кейсов Qubot, направленных на практическое исследование того, как сервисная робототехника может стать инструментом повышения качества клиентского опыта и оптимизации бизнес-процессов в общественных пространствах.

