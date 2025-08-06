Около 70 Мбит/с в часы пик: «МегаФон» расширил сеть в челябинских новостройках

Жильцы нового комплекса «Академ Риверсайд» наращивают объем данных в 4G — только с начала июля 2025 г. они прокачали трафик, которого хватило бы почти на 23 тыс. часов видеозвонков в мессенджерах. Чтобы постоянно растущий поток информации не повлиял на качество связи, инженеры «МегаФона» модернизировали сеть в застраивающейся локации. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора развернули телеком-оборудование, поддерживающее одновременную работу в нескольких частотных диапазонах. Такое решение не только усиливает покрытие, но и гарантирует бесперебойный доступ к мобильному интернету на скоростях до 70 Мбит/с — даже в часы пиковых нагрузок. С такими значениями жители и их гости смогут: смотреть фильмы и стримы без буферизации, слушать музыку и подкасты в режиме онлайн без задержек работать в облачных сервисах и общаться по видеосвязи с четким изображением, играть в онлайн-игры с минимальным пингом.

В шаговой доступности от «Академ Риверсайд» находятся школы, детские сады, гипермаркеты и досуговые центры. Также неподалеку расположен корпус Челябинского государственного университета — важного образовательного и научного центра региона. Это значит, что студенты смогут скачивать учебные материалы, родители — находить свободные кружки для детей, а жители — планировать покупки и развлечения, не переживая о качестве связи.

«В застраивающихся районах очень быстро растет потребность в высокоскоростном мобильном интернете — только в начале августа трафик в районе жилого комплекса увеличился почти в два раза. Мы продолжаем планомерно развивать цифровую инфраструктуру города и модернизируем сеть, чтобы абоненты могли оперативно обмениваться данными даже при максимальной нагрузке. Ранее, в начале года, аналогичные работы по модернизации сети также прошли в ЖК “Ньютон”, что значительно улучшило качество связи для его жителей», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.