«Обит» и Naumen расширили партнерство в области интеграционных решений для клиентского сервиса

Оператор ИТ-решений «Обит» стал первым сертифицированным интеграционным партнером российского разработчика автоматизированных бизнес-систем Naumen. Расширение сотрудничества направлено на создание и развитие комплексных интеграционных решений для повышения качества клиентского сервиса российских компаний. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

Naumen — российский вендор, более 20 лет развивающий экосистему enterprise-решений для клиентского сервиса. «Обит» является многолетним партнером Naumen с подтвержденным опытом совместных проектов, включая проект предиктивной маршрутизации звонков для федерального девелопера «Самолет». Новый этап партнерства выходит за рамки стандартной «коробочной» инсталляции и нацелен на разработку кастомизированных интеграционных решений, позволяющих адаптировать продукты и сервисы Naumen — Naumen Contact Center, Service Desk, WFM, KMS, Erudite, Speech AI и ряд других, под индивидуальные бизнес-процессы заказчиков.

«Обит» как интеграционный партнер Naumen обеспечивает встраивание сервисов в ИТ-ландшафт заказчика и сопутствующие разработки, которые дополняют функционал сервисов с учетом отраслевой специфики, корпоративных требований и особенностей архитектуры, в частности, интеграцию в разнородные ИТ-системы, работу со сложно масштабируемой инфраструктурой, а также защиту чувствительных и критичных для бизнеса данных.

В результате многолетнего сотрудничества с вендором компания «Обит» сформировала полностью укомплектованную команду полного цикла, обладающую экспертизой по внедрению, кастомизации и интеграции решений Naumen любой сложности, а также обеспечивающую их непрерывную техническую поддержку и развитие функционала в соответствии с текущими задачами и новыми требованиями, возникающими по мере развития бизнеса заказчика. Специалисты компании обладают экспертизой не только в технологиях Naumen, но и в разработке сложных ИТ- и телекоммуникационных систем, что позволяет заказчикам комплексно выстраивать экосистему клиентского сервиса в рамках одного партнера.

«Расширение партнерства с «Обит» позволят создавать более сложные, гибкие и многоуровневые решения на базе наших технологий для компаний из различных отраслей. Специалисты «Обит» подтвердили высокий уровень компетенций и способность проектировать и реализовывать интеграции, приносящие реальную бизнес-ценность. Мы заинтересованы в дальнейшем успешном развитии нашего сотрудничества», — отметил Сергей Попов, директор департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen.

«Для нас усиление партнерства с Naumen — стратегический шаг. Мы видим свою задачу в разработке комплексных интеграционных решений, которые делают бизнес более устойчивым, эффективным и клиентоцентричным. Реализованные проекты подтверждают, что вместе с Naumen мы способны быстро и качественно решать задачи любой сложности, адаптируясь под бизнес-требования и инфраструктуру заказчика», — сказал Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам «Обит».