МГУ: искусственный интеллект помогает переосмыслить человеческую идентичность

Исследователи МГУ провели анализ влияния культуры искусственного интеллекта (ИИ) на человеческую идентичность, рассматривая как угрозы, так и новые возможности, которые технологии предоставляют человеку. Работа опубликована в журнале «Актуальная культура». Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Искусственный интеллект все глубже проникает в повседневную жизнь человека, меняя не только его взаимодействие с цифровыми технологиями, но и формируя новое восприятие самого себя. С одной стороны, появляются опасения, связанные с утратой человеком свободы, возможностью трансформации человеческой природы и даже исчезновением представления о собственной уникальности. С другой стороны, ИИ предоставляет новые возможности для самовыражения, индивидуализации и культурной идентификации.

Исследование, проведенное в МГУ, подробно рассматривает оба этих аспекта. Как отмечает автор работы Евгения Беликова, доцент кафедры английского языка ВМК МГУ, «современные опасения относительно влияния ИИ на человеческую идентичность часто связаны с технофобией. Однако технологии не только изменяют общество, но и дают человеку новые способы выражения себя, помогая осознавать свою уникальность».

В ходе исследования были выделены три ключевые угрозы, которые, по мнению современного общества, несет культура ИИ.

Во-первых, цифровизация приводит к утрате приватности и контроля над личной информацией, что вызывает тревогу у пользователей. В условиях постоянного мониторинга и сбора данных человек ощущает ограничение своих прав и возможностей. Однако парадоксально, что именно эти угрозы заставляют людей переосмысливать ценность личной свободы, делая ее более значимой.

Во-вторых, обсуждается возможность изменения самой природы человека. Некоторые исследователи полагают, что внедрение биотехнологий, нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта способно трансформировать мышление, эмоции и поведение человека, делая его все более зависимым от технологий. Однако, как показывает анализ, природа человека динамична, и эволюция всегда сопровождалась технологическими изменениями.

В-третьих, возникает опасение утраты человеком представления о собственной уникальности. Искусственный интеллект уже демонстрирует способности к созданию текстов, музыки и художественных произведений, что ставит вопрос о границах между искусственным и человеческим творчеством. Однако авторы исследования подчеркивают, что человек остается уникальным существом, обладающим не только рациональным интеллектом, но и эмоциональностью, креативностью и способностью к саморефлексии.

Вместе с тем, исследование показывает, что искусственный интеллект способен не только угрожать, но и усиливать человеческую идентичность. ИИ позволяет каждому человеку персонализировать цифровое пространство, предлагая уникальные сервисы, формируя индивидуальные рекомендации и адаптируя информационные потоки под конкретного пользователя.

Кроме того, технологии помогают людям лучше понимать себя и свою культурную идентичность. Искусственный интеллект анализирует предпочтения, поведение и интересы, предлагая пользователю пути самосовершенствования, новые формы самовыражения и возможности для взаимодействия с другими людьми.

Как подчеркивает автор, «ИИ можно рассматривать не как угрозу идентичности, а как инструмент, помогающий человеку осознать себя, найти новые способы самовыражения и адаптироваться в сложном информационном обществе».

Работа показывает, что страхи по поводу разрушительного влияния ИИ на человеческую идентичность во многом преувеличены. Человеческая природа обладает высокой степенью адаптивности, а история развития цивилизации доказывает, что технологические изменения всегда становились стимулом для эволюции общества. Вместо того чтобы бояться искусственного интеллекта, необходимо научиться использовать его в качестве инструмента и помощника, который расширяет возможности человека, а не заменяет его.