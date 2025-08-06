CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ведет рефарминг в населенных пунктах Хабаровского края

Абоненты «МегаФона» в сельских населенных пунктах Хабаровского района, Советской Гавани и рабочем поселке Хор получили доступ к обновленному качеству мобильной связи. Инженеры «МегаФона» выполнили рефарминг частот, что сделало более устойчивым сигнал четвертого поколения и позволило нарастить скорость мобильного интернета на 15%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В июле 2025 г. специалисты расширили возможности LTE-связи на существующем телеком-оборудовании: часть частот третьего поколения были переведены в современный стандарт. Такие работы позволяют быстро улучшить качество цифровых звонков и передачи данных для всех абонентов оператора, а также обеспечивают устойчивое развитие 4G и поддержку высоких интернет-скоростей.

В Советской Гавани, где проживают около 20 тыс. человек, работы были выполнены в жилом микрорайоне по улице Чкалова. Рядом находятся жилые дома, магазины и общеобразовательная школа. В новом учебном году школьники смогут активнее использовать мобильный интернет, чтобы готовиться к занятиям, переписываться с друзьями и родителями или играть в онлайн-игры на переменах. Емкости сети теперь достаточно, чтобы соответствовать цифровым запросам пользователей.

В рабочем поселке Хор в зону улучшенной LTE-связи попадают Парк культуры и отдыха, отделение больницы и магазины. Рефарминг повысил качество связи как для местных жителей, так и для автопутешественников, рядом проходит федеральная трасса «Уссури». Водители большегрузов и туристы часто заезжают в поселок для пополнения запасов воды и еды, а также, чтобы воспользоваться услугами банка или купить необходимые медикаменты.

«Технологическое обновление сети «МегаФона» в населенных пунктах Хабаровского края обеспечивает высокое качества связи в условиях растущего трафика. Более эффективное управление частотным спектром позволяет без дополнительных инвестиций значительно улучшить передачу данных и звонки по технологии VoLTE», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

«Кит-системс» модернизировал инфраструктуру на базе решений YADRO

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

Арестован россиянин за передачу США секретов космических «электронных двигателей»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще