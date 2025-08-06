«МегаФон» расширил телеком-покрытие на границе с Китаем

Интернет со скоростью скачивания до 80 Мбит/с и стабильную связь получили жители Староцурухайтуя. Село, основанное почти 300 лет назад, располагается возле границы Забайкальского края и Китая в излучине реки Аргунь. Раньше сигнал долетал из соседних населенных пунктов, сейчас же «МегаФон» установил там современное телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Староцурухайтуе поставили базовую станцию, которая поддерживает среднечастотный слой LTE. Он обеспечивает оптимальные емкость сети и дальность сигнала для такого небольшого поселения. Также абонентам стали доступны средние скорости загрузки около 40 Мбит/с и максимальные – порядка 80 Мбит/с. У местных жителей появилась возможность получать государственные и банковские услуги в онлайне, посещать дистанционные консультации у врачей, читать полезные статьи в интернете, скачивать книги, быть всегда на связи с родными и теми, кто находится далеко.

Кроме того, инженеры «МегаФона» расширили покрытие в других селах и поселках региона. Базовые станции появились в Забайкальске, Архангельском, Хушенге, Нижнем Калгукане и одном из старейших золотодобывающих центров края Вершино-Дарасунском. Местные жители теперь могут выходить в Сеть на скоростях до 60-75 Мбит/с, а проезжающие мимо по железной дороге и трассам абоненты быстрее отправлять сообщения и звонить близким без помех.

«Суммарно в этих поселениях проживают более 20 тыс. человек. Уверена, многие из них заметили, что качество сети улучшилось. Связь работает бесперебойно и стабильно, а ускоренный интернет открыл новые возможности для развития поселений, поиска дистанционной работы, онлайн-образования и многого другого. Помимо строительства базовых станций, мы также проводим и модернизацию существующего оборудования. С начала года таких работ было выполнено порядка 40», — отметила директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.