«МегаФон» расширил покрытие LTE-сети в горной местности Тувы

Около 1000 жителей Тувы в малочисленных и труднодоступных селах Пий-Хемского, Монгун-Тайгинского и Дзун-Хемчикского кожуунов впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Подключить пользователей к сети оператора стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого при поддержке Министерства цифрового развития республики. В программу вошли Ленинка, Тоолайлыг, Ийме и Хут, в которых проживают от 50 до 400 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Населенные пункты стоят обособленно в горной местности, вдалеке от автомобильных трасс и республиканской столицы. Большинство вопросов местным жителям приходится решать дистанционно, а для этого им нужен смартфон, поддерживающий современные стандарты связи, и уверенный прием 4G. И задача органов власти – обеспечить доступ к цифровым технологиям, которые открывают новые горизонты для бизнеса, образования, здравоохранения, туризма на локальном уровне», — отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.

Сельчанам стали доступны все возможности LTE-сети «МегаФона»: мобильный интернет четвертого поколения и голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом с того же устройства.

Емкость сети позволит владельцам «зеленых» сим-карт передавать большой объем данных на комфортных скоростях. Используя гаджеты, они могут звонить по видеосвязи родным и близким, получать государственные услуги, в удобное время оплачивать счета и совершать покупки, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях, дистанционно работать и учиться.

В Ийме кроме местных жителей 4G смогут пользоваться приезжие. Вблизи населенного пункта расположены горячие источники и пустыня Золотые пески Ийме, которые пользуются популярностью у туристов и автопутешественников.

«Мероприятия по расширению сети и улучшению качества связи — планомерная повседневная работа оператора в регионе. Наши специалисты проводят рефарминг частот, модернизируют действующие базовые станции и строят новые объекты связи. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случае, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. Благодаря участию в федеральной программе в 2025 г. LTE-сеть «МегаФона» впервые появилась в более чем в 1300 населенных пунктах в России», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.