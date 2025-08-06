CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон»: новые базовые станции и улучшенные скорости в Мошковском районе

Высокие скорости мобильного интернета и расширенное покрытие сети стали доступны абонентам «МегаФона» в Мошковском районе. Это стало возможным благодаря строительству и модернизации более 10 телеком-объектов в поселках и СНТ. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В соседних поселках Емельяновский и Барлак оператор построил базовые станции впервые. Ранее мобильную связь и интернет обеспечивало телеком-оборудования в соседних населенных пунктах. Теперь качественная связь оператора покрывает не только всю территорию поселений, но и рядом расположенный Северный объезд. Трасса служит для пропуска транзитного транспорта в обход Новосибирска.

В Новоалександровке, Обском и Сокуре специалисты модернизировали уже действующее оборудование. Сокур – одно из самых крупных сел в Мошковском районе, здесь проживают почти 6 тыс. человек. Инженеры развернули дополнительный слой LTE, работающий в высокочастотном диапазоне, что позволило повысить емкость сети и обеспечить более стабильное соединение. Через Сокур проходят не только важные автомагистрали, но и железная дорога. Благодаря техническому обновлению больше пассажиров и сотрудников железной дороги смогут пользоваться интернетом одновременно, при этом не терять в скорости передачи информации.

К летнему сезону новое оборудование появилось на территории садового товарищества «Кирпичник» рядом с поселком Каменка и в дачном обществе «Высота» около села Сарапулка. Теперь дачники будут круглосуточно оставаться на связи с родными и близкими, а вечером, завершив все работы на участке, смогут отдохнуть за онлайн-просмотром кинофильма. Площадь распространения сигнала от этих базовых станций достаточно обширная, поэтому в контур их действия попали еще несколько садовых обществ, расположенных вдоль реки Иня.

«Мы существенно укрепили сеть в Мошковском районе – провели технические мероприятия на территории более 10 населенных пунктов. Именно комплексная, равномерная работа в селах и деревнях дает возможность предоставлять нашим абонентам сервисы высокого качества. В регионе в первом полугодии 2025 г. медианная скорость скачивания выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет до 39,11 Мбит/с», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

«Кит-системс» модернизировал инфраструктуру на базе решений YADRO

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

Арестован россиянин за передачу США секретов космических «электронных двигателей»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще