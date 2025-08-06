«МегаФон»: новые базовые станции и улучшенные скорости в Мошковском районе

Высокие скорости мобильного интернета и расширенное покрытие сети стали доступны абонентам «МегаФона» в Мошковском районе. Это стало возможным благодаря строительству и модернизации более 10 телеком-объектов в поселках и СНТ. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В соседних поселках Емельяновский и Барлак оператор построил базовые станции впервые. Ранее мобильную связь и интернет обеспечивало телеком-оборудования в соседних населенных пунктах. Теперь качественная связь оператора покрывает не только всю территорию поселений, но и рядом расположенный Северный объезд. Трасса служит для пропуска транзитного транспорта в обход Новосибирска.

В Новоалександровке, Обском и Сокуре специалисты модернизировали уже действующее оборудование. Сокур – одно из самых крупных сел в Мошковском районе, здесь проживают почти 6 тыс. человек. Инженеры развернули дополнительный слой LTE, работающий в высокочастотном диапазоне, что позволило повысить емкость сети и обеспечить более стабильное соединение. Через Сокур проходят не только важные автомагистрали, но и железная дорога. Благодаря техническому обновлению больше пассажиров и сотрудников железной дороги смогут пользоваться интернетом одновременно, при этом не терять в скорости передачи информации.

К летнему сезону новое оборудование появилось на территории садового товарищества «Кирпичник» рядом с поселком Каменка и в дачном обществе «Высота» около села Сарапулка. Теперь дачники будут круглосуточно оставаться на связи с родными и близкими, а вечером, завершив все работы на участке, смогут отдохнуть за онлайн-просмотром кинофильма. Площадь распространения сигнала от этих базовых станций достаточно обширная, поэтому в контур их действия попали еще несколько садовых обществ, расположенных вдоль реки Иня.

«Мы существенно укрепили сеть в Мошковском районе – провели технические мероприятия на территории более 10 населенных пунктов. Именно комплексная, равномерная работа в селах и деревнях дает возможность предоставлять нашим абонентам сервисы высокого качества. В регионе в первом полугодии 2025 г. медианная скорость скачивания выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет до 39,11 Мбит/с», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.