«Контур.КЭДО» расширил возможности для онлайн-приема на работу ​

Компании, которые используют «Контур.КЭДО», теперь могут перевести в электронный вид весь процесс оформления новых сотрудников. Модуль онлайн-трудоустройства позволяет в одном окне принять необходимые для приема на работу документы, ознакомить кандидата с локальными нормативными актами, выпустить электронную подпись и подписать трудовой договор. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.КЭДО» — сервис для обмена кадровыми документами между работодателем и сотрудниками в электронном виде. КЭДО помогает сэкономить на бумаге и расходниках, снижает риск ошибок в документах, позволяет подписывать бумаги удаленно в один клик. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Трудоустройство — один из наиболее частых и масштабных по числу документов кадровых процессов. Он проходит в несколько этапов: предложение работы, проверка кандидата службой безопасности и оформление документов. На последнем шаге кадровику нужно собрать документы кандидата, ознакомить того с действующими в компании локальными нормативными актами, подписать трудовой договор и выпустить приказ о приеме.

Работа с большим объемом документов может вызвать большие сложности, особенно при дистанционном оформлении. Выход сотрудника затянется, если доставка задержится, или бумажные документы потеряются при доставке. А если кадровик найдет в них ошибки, процесс и вовсе нужно будет начать заново. Это критично, если сроки найма ограничены, например сотрудник выходит на «горящую» позицию или есть риск потерять ценный кадр.

Иван Лобов, руководитель продукта «Контур.КЭДО»: «Онлайн-трудоустройство помогает минимизировать количество ручного труда кадровика при обработке документов, снизить риск возникновения ошибок и расширить географию найма. К тому же работа в «Контур.КЭДО» делает оформление сотрудника более прозрачным: кадровый специалист видит статусы трудоустройства с момента приглашения кандидата в систему до подписания трудового договора — это позволяет вовремя отследить задержки на разных этапах и оперативно согласовывать и подписывать документы со стороны работодателя для ускорения найма».

