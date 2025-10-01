«Почту России» оштрафовали за 10-дневную задержку сообщения через интернет

«Почту России» оштрафовали на 30 тыс. руб. за 10-дневную задержку при доставке электронного сообщения через интернет. В Роскомнадзор пожаловался пострадавший россиянин. Юристы считают, что в России уже начала формироваться практика наказаний за недоставленные электронные сообщения. До сих пор претензии Роскомнадзора к «Почте России» были связаны со срывом сроков доставки реальных писем и бандеролей.



Электронное сообщение довело до суда

Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкии в суде добилось штрафа для «Почты России» за опоздание с доставкой электронного сообщения. На его доставку «Почте» понадобилось 10 дней, хотя в отделении работал интернет и была в наличии вся техника.

На работу «Почты России» в Роскомнадзор пожаловался недовольный клиент — Дмитрий Ширяев. Мужчина отправил по почте заказное письмо с отметкой «Возврату не подлежит» и оплатил доставку электронного уведомления о вручении. Услуга предполагала, что скан-копия уведомления поступит в личный кабинет клиента не позднее суток с момента вручения письма адресату. Но этого не произошло.

Так, письмо было вручено адресату 19 мая 2025 г., и уже 20 мая 2025 г. уведомление должно было оказаться в личном кабинете клиента. Но в итоге оно была загружена только 29 мая 2025 г. в 16:13 мск. Роскомнадзор, изучив материалы дела, обратился с иском в Арбитражный суд Волгоградской области.

Виноват не интернет, а человек

Каких-то объективных причин для задержки на 10 дней судье арбитражного суда Волгограда Кристине Онищук выяснить не удалось. В отделении почты в Волгограде имелось все необходимое для отправки сообщений оборудование, а доступ в интернет не был ограничен.

«Субъективная сторона характеризуется тем, что у АО «Почта России» имелась возможность для соблюдения нормативных требований, однако, данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению», — говорится в решении суда.

Telegram-канал «Почты России» «Почта России» задержала доставку сообщения в интернет на 10 дней

«Мы установили, что случившееся связано с человеческим фактором. К сотрудникам, допустившим нарушение сроков, мы применили дисциплинарные взыскания», — пояснили CNews в «Почте России».

Суд назначил нарушителю административный штраф в 30 тыс. руб.

Практика наказаний за сообщения

Эксперты считают, что в России начала формироваться практика штрафов за недоставленные электронные сообщения. До сих пор «Почта России» получала штрафные санкции в основном за нарушения, связанные с доставкой реальных писем и бандеролей.

«Сформировавшаяся судебная практика показывает, что штрафы за задержку электронных уведомлений уже становятся реальностью, как в случае с «Почтой России». Если уведомление не поступило, это может иметь серьезные процессуальные последствия», — заявил управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

По словам Денисова, например, для участников судебного процесса пропуск срока на обжалование или неявка в заседание из-за несвоевременного получения извещения могут привести к проигрышу дела без рассмотрения по существу.

Для самой «Почты» повторные нарушения грозят не только увеличением штрафов, но и привлечением к ответственности должностных лиц, а в системном случае — исключением из перечня операторов электронной доставки, считает Денисов.

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко считает, что штраф в 30 тыс. руб. за подобное нарушение выглядит как «жесткий». Но это может быть связано с планами Роскомнадзора действительно сформировать «жесткую практику» по нарушениям в области доставки электронных сообщений.

«Сейчас конечно все процедуры уходят в «цифру». И если тут будут нарушаться сроки — это приведет к большим последствиям. И большим юридическим рискам. Поэтому «Почту России» такой практикой «мотивируют» уже сейчас настроить бизнес процессы более грамотно», — считает юрист.

В Роскомнадзоре на момент публикации не ответили на запрос CNews.