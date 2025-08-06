Компания НАГ в партнерстве с GlowByte построила корпоративное хранилище данных с единой системой отчетности

Компания НАГ – разработчик и поставщик оборудования и решений для телекоммуникационной отрасли, промышленности и бизнеса – совместно с ИТ-партнером GlowByte построила хранилище данных с единой системой аналитической и управленческой отчетности. Решение реализовано с помощью open-source инструментов и self-service системы FineBI. В ближайшее время оно заменит использовавшийся в компании инструмент отчетов «1С». Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Новый подход позволит централизовать процесс накопления исторических данных и сформировать единый срез бизнес-показателей и представления данных в виде BI-визуализаций. Это способствует повышению эффективности как работы с отчетностью, так и использования данных для оперативного принятия решений, что, в свою очередь, усиливает адаптивность компании к современным вызовам рынка и ее конкурентоспособность.

Кроме того, получив возможность отслеживать все показатели продаж в разрезе продуктов, категорий товаров, подразделений и менеджеров, бизнес также решил задачу по эффективному управлению штатом сотрудников и повышению их мотивации.

Хранилище данных реализовано в кластере Kubernetes, в качестве системы управления базами данных используется PostgreSQL, планирование и управление сложными процессами обработки данных обеспечивает Airflow. На базе такого технологического стека была развернута последняя версия FineBI 6.1, а также сервер лицензирования FineBI: благодаря гибкой технологии масштабирования ресурсов и контейнеризации удалось достигнуть легкости в управлении инсталляцией и удобно вписать аналитическую функцию в общий ландшафт Kubernetes.

Еще одним архитектурным решением от GlowByte стало применение фреймворка с открытым исходным кодом Data Build Tool (DBT), который позволил уменьшить показатель time-to-market при разработке новых потоков ETL-процессов в хранилище данных. Кроме того, был настроен процесс загрузки и синхронизации данных из «1С» в FineBI, для этого был использован экстрактор данных Денвик.

С помощью этих инструментов реализованы процессы загрузки данных источников и формирования витрин, создан интерактивный дашборд «Формула продаж» для визуализации качественных показателей по периодам. Благодаря такому подходу в системе отображаются актуальные данные – продажи и сравнительный анализ по периодам в различных срезах, в том числе по каждому менеджеру.

Александр Брежнев, руководитель отдела продаж практики Business Intelligence, GlowByte: «Пилотный проект стал важной вехой в развитии аналитической зрелости компании НАГ. Команда GlowByte не просто внедрила инструмент – мы заложили фундамент для системы отчетности, открытой и понятной для бизнеса. Благодаря техническим возможностям FineBI получилась живая, интерактивная аналитика, освобожденная от ограничений статичности Excel и долгих изменений в «1С». Реализация комплексного отчета по продажам показала, что BI для компании НАГ – это не просто про данные и цифры, это скорость принятия решений, контроль за ключевыми показателями. Новая система помогает и руководству, и менеджерам уверенно двигаться к финансовым целям. Более того, теперь у НАГ есть все инструменты для масштабирования и развития self-service, поэтому выполненный проект не просто обеспечил конкретный результат для бизнеса, а дал старт для роста полноценной аналитической функции внутри компании».

Денис Шихов, заместитель коммерческого директора НАГ: «Хранилище данных – это основа создания единой платформы данных, где каждое бизнес-решение может быть подкреплено актуальными данными. Централизованное хранилище позволяет избавиться от разрозненных Excel-файлов, долгих выгрузок из учетных систем. Теперь данные объединены в единое пространство и доступны в режиме реального времени, что позволит создавать интерактивные дашборды, а руководству видеть полную картину: от динамики продаж до рентабельности каждого клиентского сегмента. Созданная в ходе реализации проекта архитектура хранилища данных – это отправная точка для развития data-driven подхода ведения бизнеса, благодаря которому у компании НАГ теперь есть все возможности, начиная от углубленного анализа поведения клиентов до предиктивной аналитики спроса».