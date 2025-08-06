Комфорт и надежность: проводная клавиатура OKW400 от Acer

Компания Acer представила в России новую проводную клавиатуру OKW400. Новинка получила удобные складные ножки, позволяющие настраивать высоту. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новинка легко справится с широким перечнем офисных задач. Раскладка OKW400 включает 104 клавиши, в том числе мультимедийные Fn + F1 – F12. Через них осуществляется управление медиаплеером, музыкой, браузером и проводником. Мембранные переключатели обеспечивают точную и комфортную работу с текстом в любых объемах. Ресурс нажатия клавиш – до 10 млн.

Благодаря проводному соединению клавиатура гарантирует моментальный отклик на вводимые команды. Для подключения предусмотрен порт USB-A. В комплекте идет 1.8-метровый кабель, его длина позволяет комфортно разместить устройство на рабочем столе.

Проводная клавиатура OKW400 от Acer

Несмотря на полную раскладку, модель обладает оптимальным размером, ее габариты составляют 438 x 154.2 x 23.9 мм, а вес – 420 г. Корпус оснащён складными ножками, которые используются для регулировки высоты и более комфортного набора текста. Новинка доступна в классических черном и белом цветах.

Новая проводная клавиатура Acer OKW400 станет подходящим решением как для работы в офисе, так и для домашнего использования. Надежная конструкция и проводное соединение гарантируют, что новинка легко справится с возложенными на нее задачами.

Новинка доступна для заказа в Merlion.