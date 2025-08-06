ИИ‑рекрутер сократил затраты на подбор персонала в сети «Самолет Плюс» на 60%

Группа «Плюс» внедрила искусственный интеллект в систему подбора персонала франчайзинговой сети «Самолет Плюс». В четверти офисов сети в июле 2025 г. заработал ИИ‑рекрутер, планируется, что в год он будет обрабатывать заявки более 150 тыс. кандидатов на должность агентов по недвижимости. По оценке компании, внедрение ИИ уменьшит затраты на первичный отбор кандидатов на 60%. Об этом CNews сообщили представители группы «Плюс».

ИИ‑рекрутер проводит текстовые интервью, оценивает мотивацию, опыт и соответствие требованиям, классифицирует соискателей и передает подходящих на следующий этап. Все это позволяет сократить время предварительного отбора минимум в два раза. Высвободившееся время HR‑команда направляет на адаптацию и обучение новых сотрудников, а партнеры сети могут сосредоточиться на ключевых бизнес-метриках: работе с клиентами и проведении сделок.

Всего на вакансии сети «Самолет Плюс» на должность агентов по недвижимости откликается больше 400 тыс. кандидатов в год. Около 40% из них, по оценке компании, готовы проходить отбор с помощью ИИ. В будущем эта доля будет расти, уверены в группе «Плюс».

«Люди остаются в центре нашего бизнеса, и чтобы они могли работать эффективно, мы убрали из взаимодействия лишнюю рутину. Автоматизация первичных интервью освободит HR‑команду от тысячи часов рутинных задач в месяц. Эти ресурсы будут направлены на адаптацию и развитие агентов, то есть на то, что помогает поддерживать качество сервиса, эффективность работы специалистов и в конечном итоге формировать лояльность клиентов», — отметил директор по персоналу франчайзинговой сети «Самолет Плюс» Александр Мурашкин.

В дальнейшем планируется, что ИИ-рекрутер сможет также проводить эмоциональный анализ и HR-скоринг кандидатов, поможет интегрировать новичков в процессы адаптации, обучения и построения карьерных треков. ИИ‑рекрутер — часть планомерного внедрения искусственного интеллекта в процессы группы «Плюс».

«Внедрение автоматизации в рекрутинг — один из элементов нашей ИИ-стратегии, которая подразумевает кратный рост производительности как сотрудников группы «Плюс», так и специалистов сети «Самолет Плюс». Мы развиваем ИИ, чтобы наши специалисты могли сосредоточиться на действительно важных задачах. Компания уже использует ИИ в юридической и операционной службах, а также запустила первую ИИ‑платформу для риелторов AI Plus, которая позволяет агентам по недвижимости автоматизировать рутинные задачи и повысить эффективность работы, то есть совершать больше сделок», — сказал Максим Шумков, директор по внедрению ИИ в группе «Плюс».