Для стримеров и блогеров: проводной микрофон GM20 от Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новый проводной микрофон GM20. Модель отлично подойдет для записи подкастов, проведения стримов и записи контента с высоким требованием к качеству звука. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Главное преимущество GM20 — 10-миллиметровый электретный конденсаторный микрофон, позволяющий записать профессиональный чёткий, качественный звук. Кардиоидная диаграмма направленности отделяет голос от другого фонового шума, а встроенный поп-фильтр снижает количество звуковых помех и удаляет искажения. Благодаря этому качество записи отвечает запросам даже требовательных пользователей.

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц и битрейт 16 бит делают запись естественной и детализированной. Диапазон чувствительности микрофона составляет - 40 дБ ± 3 дБ.

mikrofon700.jpg

Проводной микрофон GM20 от Bloody

На корпусе устройства расположены регулятор громкости микрофона и кнопка отключения звука.

Конструкция продумана до мелочей. Ударопрочный штатив-тренога фиксирует микрофон в устойчивом положении, исключая вибрации. Гибкое вращение даёт возможность более точной подстройки под пользователя. Также доступно портативное использование микрофона для записи в движении или стоя – он снимается с подставки. Плетеный USB-кабель длиной 230 см дает свободу в перемещении.

Bloody GM20 подойдет для стриминга, записи подкастов и озвучивания. Высокая точность передачи звука, удобное управление и надежная конструкция делают модель универсальным решением для создания контента.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

