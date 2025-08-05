Р7 и FORTIS открывают доступ к отечественному программному обеспечению

Р7 — российский разработчик программного обеспечения для совместной работы с документами в корпоративной среде и FORTIS — специализированный дистрибьютор в области решений по информационной безопасности, инфраструктуре и работе с данными облачных технологий — подписали договор о сотрудничестве.

Партнерство Р7 и FORTIS расширит возможности доступа российских компаний к качественному программному обеспечению отечественного производства.

Продукты и решения

В рамках сотрудничества FORTIS включит в свой дистрибьюторский портфель продукты Р7, предлагая клиентам:

профессиональные редакторы документов, таблиц и презентаций, готовые полностью заменить западные решения уже сегодня;

корпоративный сервер — единое пространство для хранения и управления документами организации, планирования, взаимодействия сотрудников и контрагентов;

различные дополнения для работы с графикой и совместной работы команд.

Дмитрий Крайненко, директор по продуктам и решениям FORTIS, отметил:

«За короткое время P7 смогла стать надежным партнером по продаже отечественного ПО для многих российских компаний, а импортозамещение стало одним из наших ключевых направлений бизнеса. Уверен, что сотрудничество укрепит позиции на рынке, а синергия опыта и глубокой экспертизы даст возможность расширить линейку цифровых продуктов для партнеров и заказчиков».

«Решения компании Р7, увлеченность команды, любовь к технологиям, внимательное отношение к развитию своих продуктов и партнероцентричная модель бизнеса. Все это в полной мере созвучно с нашим подходом к работе с партнерами и развитию дистрибьюторского бизнеса в России. Сотрудничество с Р7 позволяет нам предлагать больше комплементарных решений для подавляющего большинства задач бизнеса наших партнеров и заказчиков», — прокомментировал Александр Куклин, директор по развитию бизнеса FORTIS.

О компаниях

Fortis — специализированный дистрибьютор в области решений по информационной безопасности, созданию современной инфраструктуры и работы с данными облачных технологий. Компания предоставляет расширенные возможности для развития бизнеса, организации и сопровождения проектов, технической поддержки, поставки комплексных решений и услуг.

АО «Р7» — российский разработчик офисного программного обеспечения. Ключевым продуктом компании является офисный пакет «Р7-Офис», который входит в Единый реестр Минкомсвязи российских программ.

«Р7-Офис» — это офисный продукт для бизнеса и учреждений образования. «Р7-Офис» представлен в десктоп-версии, серверной версии и как облачный офис. В состав решения входят редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, совместимые со всеми популярными форматами, платформа для совместной работы, средство просмотра изображений и видео, корпоративный мессенджер, система управления проектами, органайзер с календарем и электронной почтой, CRM, платформа для создания корпоративной соцсети. Серверная и облачная версии обеспечивает многопользовательский доступ, совместное редактирование и рецензирование.