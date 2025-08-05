MAR Consult: Четверть населения готова переплатить за цифровые сервисы подбора товаров

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про восприятие населением новых технологий при совершении покупок, таких как виртуальные примерочные, подбор товаров с помощью искусственного интеллекта, дополненная реальность и др. Исследование показало довольно стремительное проникновение цифровых сервисов в ритейл, а также активный рост интереса к современным интерактивным решениям, что открывает большие перспективы для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 600 респондентов, в возрасте 18-64 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в июле 2025 г.

Около половины опрошенных (46%) пробовали использовать хотя бы один из цифровых сервисов для покупателей, что говорит о стремительном развитии технологий. Интерактивные сервисы наиболее популярны среди молодых пользователей до 35 лет, среди которых использование достигает почти 60% по некоторым видам решений. Самая большая доля потребителей сталкивалась с интерактивными каталогами (33%) и виртуальной примеркой интерьерных товаров (26%).

73% респондентов хотели бы попробовать хотя бы один вид интерактивных технологии в процессе покупок, что говорит о высоком интересе к прогрессивным решениям. Это показывает готовность аудитории адаптироваться к инновациям и искать новые способы совершения покупок. Две трети респондентов (66%) уверены, что их лояльность к бренду повысится, если он использует современные технологические новинки. Четверть (27%) опрошенных даже готова переплачивать за товар, если бренд предлагает персонализацию и удобные цифровые инструменты подбора. 73% из них готовы переплатить от 5% до 15%.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «Цифровые технологии делают процесс покупки более комфортным и интересным, способствуя повышению лояльности к брендам. Компании, успешно внедряющие новые инструменты и предоставляющие качественный клиентский опыт, смогут значительно укрепить свое положение на рынке и сформировать лояльное сообщество постоянных покупателей».



В среднем 85% пользователей признали удобство использования цифровых инструментов, что свидетельствует о высокой удовлетворенности опытом, облегчающим процесс выбора и покупки товаров. Самое большое количество негативных оценок (22%) собрала интерьерная примерка, меньше всего претензий к интерактивным каталогам и подбору товаров искусственным интеллектом (по 11%). Необходимо отметить важность дальнейшего совершенствования цифровых инструментов, повышения удобства и стабильности их работы, так как почти половина респондентов сталкивалась со сложностью интерфейса интерактивных решений (46%), треть отметила недостаток функционала (39%) и половина технические сбои (51%).

Дмитрий Шиманов дал рекомендации для ритейла по внедрению новых потребительских технологий: «Основа успеха лежит в глубоком понимании потребностей аудитории, ее ожиданий и готовности применять новаторские подходы к решению повседневных задач. Сочетание технологического прогресса и грамотного маркетинга обеспечит устойчивый рост и развитие бизнеса в условиях постоянно меняющегося потребительского поведения. Наиболее перспективным сегментом являются семейные женщины 25–34 лет с высоким уровнем дохода на семью, активно использующие визуальные сервисы. Крупнейшие рынки для запуска инновационных решений типа дополненной реальности (AR) и искусственного интеллекта (ИИ) сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Стратегически выгодным является партнерство с торговыми сетями из регионов, где сохраняется значительный потенциал спроса при недостаточном предложении технологичных сервисов. Помимо этого, бизнесу стоит использовать офлайн-гибридные модели потребительских сервисов для регионов с низким интернет-покрытием, а также голосовое управление для упрощения взаимодействия с сервисами. Для стимулирования использования цифровых технологий необходимы офлайн-помощники и бесплатное обучение работе новым технологиям. Компании, внедряющие "цифровых ассистентов", не заменяющих, а дополняющих персонал, увеличат конверсию на 15-25% в перспективе двух-трех лет».

Молодежь 18-24 лет в шесть раз чаще использует примерку косметики (34%), чем люди пожилого возраста 55–65 лет (6%). Мужчины активнее использовали ИИ для подбора товаров (22%), чем женщины (16%).

Потребители, у которых есть дети, чаще применяют примерку в интерьере (32%), чем люди без детей (23%). Москва и Санкт-Петербург лидируют по использованию виртуализации для примерки одежды (по 22%) в 2 раза опережая регионы (в среднем 13%), благодаря большей доступности качественных цифровых сервисов.

Руководители компании и менеджеры высшего звена в пять раз чаще используют ИИ-подбор товаров (51%) по сравнению с обычными сотрудниками офиса (11%).

Прогноз роста рынка потребительских технологий в ритейле от Дмитрия Шиманова: «В перспективе двух-трех лет развитие потребительских технологий в ритейле приведет к значительному увеличению доли решений на основе дополненной реальности в сегменте мебели и одежды в крупных городах на 35-40%, а также к росту использования рекомендательных технологий с искусственным интеллектом в продуктовых сетях на 20-25%. Технологический разрыв между различными поколениями потребителей и людей с разными уровнями доходов станет еще заметнее, учитывая, что цифровые решения могут потребовать значительных затрат на обновление смартфона и на платные подписки на интерактивные сервисы».