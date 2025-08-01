В проекте Slava заработал первый консьерж-сервис на базе ИИ

Технологии ИИ-ассистента «Яндекс Алиса» впервые интегрированы в цифровую платформу для smart-зданий Ujin OS компании «Юникорн». В конце июня 2025 г. резиденты многофункционального премиального жилого комплекса Slava получили возможность управлять не только умными устройствами в своей квартире, но и интеллектуальными системами за ее пределами. Проект реализуется в Беговом районе Москвы девелопером MR совместно с партнером ВЭБ.РФ.

Интеграция позволяет сделать пропуск гостю за считанные секунды, ответить на звонки с домофона и открывать двери. Кроме того, резиденты проекта Slava смогут заказывать такси, используя голосовые команды и просматривать изображение с камер видеонаблюдения через мобильное приложение «Дом с Алисой», либо с экрана «Яндекс Станции» и «ТВ Станции».

В проекте Slava объединены передовые технологии и премиальный сервис — это позволяет предложить резидентам уникальный опыт проживания. «Алиса» — самый распространенный ИИ-помощник, знакомый многим пользователям и обладающий важным преимуществом — интуитивно понятным управлением с помощью голоса или мобильного приложения.

Организовать проход гостей или курьера на территорию жилого комплекса займет теперь считанные секунды. Достаточно попросить ИИ-ассистента: «Алиса, создай временный код доступа для гостя». А при заказе такси в «Яндекс Go» система автоматически закажет пропуск.

В дальнейшем планируется расширить функционал системы. Например, если пользователь ожидает гостей в определенные часы, «Алиса» сама откроет им дверь.

«Девелопер MR продолжает устанавливать новые стандарты качества жизни. Благодаря внедрению Al-ассистента в Slava резиденты могут сосредоточиться на самом важном и наслаждаться преимуществами современного городского пространства, где все работает на благо человека. С каждым новым шагом в развитии технологий мы приближаемся к тому, чтобы сделать нашу жизнь более удобной, гармоничной и безопасной. Будущее, о котором мы все так часто мечтаем, уже стало реальностью, и мы рады быть частью этого события», — сказала Светлана Перминова, CEO «Юникорн».

Многофункциональный премиальный жилой комплекс Slava расположен в Беговом районе, в пяти минутах от метро «Белорусская». Городской квартал возводится на территории бывшего часового завода «Слава». В эксплуатацию уже введена первая очередь, которую спроектировало британское бюро Dyer – комплекс апартаментов общей площадью 58,3 тыс. кв. м, включающий три корпуса 8–17 этажей и подземный паркинг.