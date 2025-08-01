Среди россиян на 68% вырос интерес к российской вычислительной технике

Среди россиян на 68% вырос интерес к российской вычислительной технике. К такому выводу пришли аналитики школы онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в кластер креативных школ Bang Bang Education, XYZ, Fashion Factory School, MAED в рамках образовательного холдинга Ultimate Education). Данные были получены благодаря маркетинговому анализу и опросу целевой аудитории. Сравнивались показатели первой половины 2024 и 2025 г. Об этом CNews сообщили представители MAED.

По данным аналитиков MAED, рост интереса на 68% обусловлен ростом узнаваемости брендов и укреплением потребительской лояльности. Рекламные кампании способствуют лучшей запоминаемости бренда, а наличие продукции на полках магазинов усиливает восприятие ее доступности и надёжности. В совокупности это влияет на поведение покупателей и стимулирует спрос, особенно в случае, когда рекламные активности сопровождаются положительным имиджем и хорошей репутацией компании.

Самую большую динамику показали следующие бренды: Fplus (ИТ-холдинг Fplus), ICL, Dexp, iRU, Nemifist (Группа компаний «Аквариус»).

При этом доли от общего спроса на категории товаров российской вычислительной техники распределились следующим образом: ноутбуки (44%); ПК (25%); планшеты (13%); периферия (11%); мобильные телефоны (7%).

«Спрос на продукцию российских брендов — как в традиционной рознице, так и на онлайн-платформах — демонстрирует устойчивую положительную динамику. Это во многом связано с системными маркетинговыми инициативами компаний, включая активное присутствиев социальных сетях, что способствует росту узнаваемости и укреплению потребительского доверия. Тем не менее, в условиях высокой конкуренции, требуется последовательная государственная политика по стимулированию развития вычислительной техники российских брендов», — сказала Светлана Легостаева, генеральный директор АНО «ВТ».

В производителе электроники Fplus отметили, что интерес к российской технике растет. Основным драйвером стало обязательное использование отечественного оборудования и ПО в госсекторе, а затем переходить на оборудование российских производителей постепенно стали крупные корпорации и бизнес. Это дало возможность пользователям познакомиться с отечественными устройствами.

Продукция таких брендов, как «Аквариус», Dexp, ICL, Fplus и других, начала появляться на маркетплейсах и в рознице. Они стали альтернативой устройствам привычных западных марок, которые поставляются по параллельному импорту и поэтому не имеют маркетинговой поддержки, как это было раньше. Приоритетом стал не бренд, а технические характеристики, соотношение «цена-качество», наличие сервиса.

В этих условиях российскую технику перестали воспринимать с предубеждением, тем более отечественные производители заинтересованы в том, чтобы делать конкурентоспособные устройства. В процессе их сборки соблюдается контроль качества, а на выходе получается продукт с пользовательскими и техническими характеристиками достаточно высокого уровня по сопоставимой цене. А выбирая отечественную технику, потребители получают авторизованный сервис, гарантию техобслуживания на всей территории страны и уверенность в отсутствии ограничений на программном уровне.

«Мы в iRU действительно отмечаем рост интереса к произведенной в России технике, не входящей в реестр Минпромторга. Связано это с сервисными возможностями и гарантиями безопасности, которые партнер получает при приобретении российских устройств. Во-первых, техника, произведенная в Китае, может обладать шпионскими программами, что, конечно, неприемлемо для компаний, которые заботятся о безопасности своих данных. Во-вторых, снизилось доверие к практике параллельного импорта ушедших А-брендов. Кроме невозможности официального гарантийного обслуживания, недобросовестные поставщики используют различные серые схемы. Например, продают б/у технику под видом новой или откровенные подделки известных брендов. И, наконец, производство в России позволяет тщательнее следить за качеством устройств, а также предлагать широкие сервисные опции. Так, на нашем производстве устройства проходят многоступенчатую проверку. Мы тестируем как комплектующие, так и готовые модели (включая упаковку). А в части сервиса можем предложить партнёрам различные опции, адаптируемые под их потребности. Для ИТ-интеграторов в том числе доступна экспертная поддержка на всех стадиях разработки проектов. Вкупе эти факторы благоприятствуют более положительному отношению к российской технике», — сказала Елена Руденькая, ведущий бренд-менеджер iRU.